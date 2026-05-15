¡Desde la Sonora Dinamita hasta Imagine Dragons!; estos son TODOS los artistas que podrás ver GRATIS en el FIFA Fan Festival

Estamos a pocas semanas de que de inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México y una de las sedes en donde se llevarán a cabo algunos partidos será en Monterrey, Nuevo León mismo estado que ha confirmado uno de los festivales más esperados; el FIFA Fan Festival, en dónde se presentarán artistas de talla nacional e internacional y los asistentes podrán disfrutar de estos conciertos de forma totalmente gratis.

¿Qué artistas estarán presentes en el FIFA fan festival?

El Parque Fundidora, ubicado en el norte del país se prepara para recibir a miles de personas que disfrutarán de los conciertos de grandes cantantes y artistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. A continuación te presentamos los nombres de los cantantes que pisarán el escenario para deslumbrar con su talento a partir del 11 de junio, día en que inicie el evento deportivo de fútbol más esperado por todos en México.

La Leyenda - 11 junio

⁠De Parranda - 12 junio

Chayanne - 13 junio

⁠Caballo Dorado - 14 junio

Genitallica - 18 de junio

⁠La Costumbre - 19 de junio

El Gran Silencio - 20 de junio

⁠Imagine Dragons - 21 de junio

Toy Selectah - 23 de junio

Grupo Firme - 24 de junio

Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. - 27 de junio

Enrique Iglesias - 28 de junio

The CLSSX - 29 de Junio

3Ball Mty - 30 de Junio

⁠Jumbo - 3 de Julio

El Malilla - 4 de julio

Payasonicos - 5 de Julio

Mc Davo - 10 de julio

La Sonora Dinamita - 11 de Julio

Kevis y Maiky - 18 de julio

Artista sorpresa - 19 de julio

Por otro lado, se espera que haya artistas de k-pop aunque hasta el momento no se ha revelado mucha información.

¿Qué actividades habrá en el FIFA Fan Festival?

Este evento contará no solo con la presentación de grupos musicales sino con la transmisión a través de grandes pantallas de todos los partidos que se lleven a cabo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por otro lado, habrá diversas actividades culturales y de entretenimiento. Incluso habrá diversas opciones para disfrutar de la gastronomía local.

¿Cuánto costará asistir al FIFA Fan Festival en Monterrey?

Ingresar al festival será totalmente gratis para la zona general. Sin embargo, si buscas estar en la zona preferente podrás hacer la compra de tu boleto a través de Ticketmaster a partir del 21 de mayo.