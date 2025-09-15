Fuertes rumores aseguran que la final de Santos Bravos se llevará en el Auditorio Nacional, ¿de qué trata este proyecto de HYBE?

Santos Bravos es un reality muy reconocido entre el público juvenil, donde se busca crear la próxima boy band de Latinoamérica. El proyecto es realizado por HYBE Latin America, quienes se les consideran por ser los creadores de la agrupación de BTS, quienes son actualmente conocidos por todo el mundo.

En los últimos días han surgido fuertes rumores sobre el proyecto, donde se asegura que la final se realizará en el emblemático Auditorio Nacional en los siguientes meses. Es así que a continuación te detallaremos toda la información que se conoce sobre el tema.

¿Quiénes son los integrantes de Santos Bravos?

Como ya lo mencionamos al inicio, Santos Bravos es el nuevo proyecto musical que está realizando HYBE, donde busca crear la próxima agrupación de jóvenes para hacer una boy band, temática que está logrando obtener relevancia en países de Asia y se expande a otros continentes.

Desde agosto se ha encargado de reunir a 16 artistas de Latinoamérica, donde cada uno de ellos compiten para integrarse a la nueva agrupación musical, donde sobresalen los nombres de los siguientes jóvenes:

Kenneth Lavill (México)

Jonah García (México)

Leonardo Lotina (México)

Pablo Carns (México)

Luigi Cerrada (México, Venezuela)

Heider Moreno (Venezuela)

Iannis Biblos (Argentina)

Priano (Colombia)

Kauê (Brasil)

Lucas Burgatti (Brasil)

Patricio Rodríguez (EEUU/México)

Alejandro Aramburú (Perú)

Drew Venegas (EEUU/México)

Jesuale (EEUU/Venezuela)

Alex Mandon Rey (España)

Diego López (México/EEUU)

¿Dónde ver Santos Bravos en HYBE?

La competencia de Santos Bravos será posible verla desde YouTube, permitiendo que los usuarios puedan seguir de cerca a sus artistas juveniles favoritos, logrando observar el desempeño de cada uno de ellos sobre un escenario.

Sin embargo, en los últimos días se han generado fuertes rumores sobre la gran final del proyecto musical de HYBE, mencionando que se realizará en octubre en el Auditorio Nacional, siendo una gran oportunidad para que sus seguidores puedan verlos en vivo sobre un enorme escenario.

Todos los fuertes rumores empezaron con una notificación realizada por el portal en X de Tickets MX quien aseguraba que la gran final será en el Auditorio Nacional, pero no se ha emitido ningún comunicado oficial por las redes sociales del proyecto o de Ticketmaster, por lo que las seguidoras deberán de mantenerse atentas.