OFICIAL: Grupo Frontera dará concierto en partido de la Selección Mexicana

La fiebre del futbol mundialista en México ya tiene uno de sus primeros grandes anuncios, previo al gran inicio de la Copa Mundial de Futbol de 2026, pues se ha confirmado de manera oficial que Grupo Frontera estará presente en un partido de la Selección Mexicana. El anuncio ha generado una gran emoción entre aficionados y seguidores de la agrupación.

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¿Cuándo tocará Grupo Frontera en partido de la Selección Mexicana?

En las últimas horas se ha confirmado de manera oficial que Grupo Frontera, representante de la música nacional mexicana, será la encargada de animar el próximo partido de futbol frente a Ghana. Partido que está pensado para el próximo 22 de mayo del 2026, en punto de las 22:00 hrs. (Hora del centro). Se espera que el encuentro se lleve a cabo dentro del Estadio Cuauhtémoc en Puebla y será un encuentro amistoso como preparativo para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Por qué Grupo Frontera animará partido previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En la actualidad, Grupo Frontera es una de las bandas de música regional mexicana más influyentes, gracias a su mezcla de “cumbia norteña”. Con una alineación con raíces en Tamaulipas y el norte del país: Adelaido "Payo" Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto “Beto” Acosta y Carlos Guerrero, han logrado consolidarse con canciones y colaboraciones destacadas como:

¡La música y el fútbol se encuentran en la Angelópolis! ⚽️🎶



Cantemos juntos #UnSoloCorazón con Grupo Frontera en el duelo de preparación ante Ghana. 🇲🇽🔥

#SomosMéxico #AmazonMusic pic.twitter.com/8l5phwG7gj — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 11, 2026

"Un x100to": Colaboración con Bad Bunny alcanzando el top 5 de Billboard Hot 100 en 2023. Además de grandes álbumes como: El comienzo (2023) o Jugando a Que No Pasa Nada (2024). Y teniendo colaboraciones con artistas consagrados como: Christian Nodal, Carin León, Grupo Firme, Maluma y Morat. En 2024 grabaron un Latin Grammy por el mejor álbum de música norteña.

¿Cuándo comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026?

De manera oficial se ha señalado que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio del 2026, y se espera que sea un magno evento que sea histórico, no solo por contar con la organización de tres naciones: Canadá, México y Estados Unidos, sino por los grandes cambios que se experimentarán, como el “espectáculo de medio tiempo”.