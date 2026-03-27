iHeartRadio Awards 2026: Lista completa de ganadores; Taylor Swift, HUNTER/X, Bad Bunny y más TRIUNFAN en la ceremonia

¡Noche de música en Los Ángeles, California! Este jueves, 26 de marzo, el Dolby Theatre se vistió de gala para albergar los iHeartRadio Awards 2026, premios que reconocen los mejores lanzamientos del año en la industria musical. Para esta edición, Taylor Swift fue la artista más nominada al estar presente en nueve categorías diferentes, seguida por Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Alex Warren con ocho menciones cada uno; ¿pero, quién salió vencedor? ¡Aquí te compartimos la lista completa de ganadores!

Además de las categorías regulares, la gala ofreció premios especiales: Ludacris fue homenajeado con el iHeartRadio Landmark Award; mientras que Miley Cyrus recibió el iHeartRadio Innovator Award 2026, Alex Warren el iHeartRadio Breakthrough Artist of the Year Award 2026 y John Mellencamp el iHeartRadio Icon Award 2026.

Categorías Generales

Canción del Año

“Anxiety” – Doechii

“Good News” – Shaboozey

“Love Somebody” – Morgan Wallen

“luther” – Kendrick Lamar & SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“MUTT” – Leon Thomas

“Ordinary” – Alex Warren - GANADORA

“Sorry I’m Here for Someone Else” – Benson Boone

“Stargazing” – Myles Smith

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

Artista del Año

Bad Bunny

Benson Boone

Chris Brown

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift - GANADORA

Dúo o Grupo del Año

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI - GANADORAS

Linkin Park

Maroon 5

Shinedown

Twenty One Pilots

Mejor Colaboración

“All The Way” – BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman

“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars - GANADORA

“luther” – Kendrick Lamar & SZA

“Timeless” – The Weeknd ft. Playboi Carti

“WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red

POP

Artista Pop del Año

Alex Warren

Benson Boone

Sabrina Carpenter - GANADORA

Tate McRae

Taylor Swift

Canción Pop del Año

“Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Ordinary” – Alex Warren

“Pink Pony Club” – Chappell Roan

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift - GANADORA

Mejor Nuevo Artista Pop

Alex Warren - GANADOR

Jessie Murph

Myles Smith

Ravyn Lenae

sombr

COUNTRY

Canción Country del año

“After All The Bars Are Closed” – Thomas Rhett

“Good News” – Shaboozey - GANADORA

“Liar” – Jelly Roll

“Love Somebody” – Morgan Wallen

“Whiskey Drink” – Jason Aldean

Artista Country del Año

Jason Aldean

Jelly Roll

Lainey Wilson

Luke Combs

Morgan Wallen - GANADORA

Mejor Artista Nuevo Country

Chase Matthew

Ella Langley - GANADORA

Hudson Westbrook

Josh Ross

Zach Top

HIPHOP

Canción Hip-Hop del Año

“luther” – Kendrick Lamar & SZA - GANADORA

“NOKIA” – Drake

“Outside” – Cardi B

“The Largest” – BigXthaPlug

“WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red

Artista Hip-Hop del Año

Cardi B

GloRilla

Kendrick Lamar - GANADORA

Playboi Carti

Tyler, The Creator

Mejor Nuevo Artista de Hip-Hop

MOLIY

PLUTO

Real Boston Richey - GANADOR

YKNIECE

ZEDDY WILL

R&B

Canción de R&B

“Burning Blue” – Mariah the Scientist

“Folded” – Kehlani - GANADORA

“MUTT” – Leon Thomas

“Residuals” – Chris Brown

“SOMEBODY LOVES ME” – PARTYNEXTDOOR & Drake

Artista R&B del Año

Chris Brown - GANADOR

Kehlani

Leon Thomas

Mariah the Scientist

SZA

Mejor Nuevo Artista de R&B

Jenevieve

Kwn

Leon Thomas - GANADOR

Mariah the Scientist

Sailorr

ALTERNATIVO

Canción Alternativa del Año

“Back To Friends” – sombr

“Ensenada” – Sublime - GANADORA

“One Eyed Bastard” – Green Day

“Stargazing” – Myles Smith

“The Contract” – Twenty One Pilots

Artista Alternativo del Año

Cage the Elephant

Green Day

Linkin Park

Sublime

Twenty One Pilots - GANADORES

Mejor Nuevo Artista Alternativo

almost monday

Gigi Perez

Lola Young

Role Model

sombr - GANADOR

ROCK

Canción Rock del Año

“Afterlife” – Evanescence

“Bad Guy” – Falling In Reverse ft. Saraya

“Dance, Kid, Dance” – Shinedown

“Even If It Kills Me” – Papa Roach

“Heavy Is the Crown” – Linkin Park - GANADORA

Artista Rock del Año

Linkin Park

Papa Roach

Shinedown - GANADOR

Sleep Token

Three Days Grace

Mejor Nuevo Artista Rock

Architects

Poppy

Return to Dustr

Sleep Theory - GANADOR

Spiritbox

LATIN POP

Canción Latin Pop o Urbano

“Angel” – Grupo Frontera & Romeo Santos

“DEGENERE” – Myke Towers & benny blanco

“DtMF” – Bad Bunny - GANADORA

“Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny

“Soltera” – Shakira

Artista Latin Pop o Urbano

Bad Bunny - GANADOR

Feid

J Balvin

Karol G

Shakira

Mejor Artista Nuevo Latin Pop o Urbano

Alleh Mezher

Beéle - GANADOR

De La Rose

Dei V

Louis BPM

REGIONAL

Canción de Regional Mexicano

“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco” - GANADORA

“El Amor De Mi Vida” – Calibre 50

“Flores” – Xavi

“Hecha Pa’ Mi” – Grupo Frontera

“Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz

Artista de Regional Mexicano

Alejandro Fernández

Carin León

Fuerza Regida

Grupo Frontera - GANADORES

Luis Angel “El Flaco”

Mejor Nuevo Artista de Regional Mexicano

Clave Especial

Edgardo Nuñez

Los Dos De Tamaulipas - GANADORES

Óscar Maydon

Oscar Ortiz

K-POP

Artista K-Pop del año

JENNIE

j-hope

Jin

LISA

ROSÉ - GANADORA

Grupo K-Pop del Año

ATEEZ

BLACKPIN

ENHYPEN

Stray Kids - GANADORES

TWICE

Canción K-pop del Año

“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

“Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI - GANADORA

“JUMP” – BLACKPINK

“Killin’ It Girl” – j-hope feat. GloRilla

“like JENNIE” – JENNIE

Mejor Nuevo Artista K-Pop

82Major

AllDay Project

Cortis - GANADOR

Hearts2Hearts

Meovv

DANCE

Canción Dance del Año

“Blessings” – Calvin Harris feat. Clementine Douglas

“In My Arms” – ILLENIUM & HAYLA

“No Broke Boys” – Disco Lines & Tinashe - GANADORA

“Save My Love” – Marshmello, Ellie Goulding & AVAION

“Won’t Be Possible” – Tiësto, Odd Mob & Goodboys

Artista Dance del Año

Calvin Harris

David Guetta - GANADOR

John Summit

Martin Garrix

Tiësto

Artista Global del Año

Ayra Starr

Jackson Wang

JO1

MOLIY - GANADOR

Tyla

Estas son las categorías más relevantes, para conocer la lista completa visita el sitio web oficial de iHeartRadio.