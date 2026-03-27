iHeartRadio Awards 2026: Lista completa de ganadores; Taylor Swift, HUNTER/X, Bad Bunny y más TRIUNFAN en la ceremonia
¡Noche de música en Los Ángeles, California! Este jueves, 26 de marzo, el Dolby Theatre se vistió de gala para albergar los iHeartRadio Awards 2026, premios que reconocen los mejores lanzamientos del año en la industria musical. Para esta edición, Taylor Swift fue la artista más nominada al estar presente en nueve categorías diferentes, seguida por Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Alex Warren con ocho menciones cada uno; ¿pero, quién salió vencedor? ¡Aquí te compartimos la lista completa de ganadores!
Además de las categorías regulares, la gala ofreció premios especiales: Ludacris fue homenajeado con el iHeartRadio Landmark Award; mientras que Miley Cyrus recibió el iHeartRadio Innovator Award 2026, Alex Warren el iHeartRadio Breakthrough Artist of the Year Award 2026 y John Mellencamp el iHeartRadio Icon Award 2026.
En cuanto a los nominados, la lista de ganadores es la siguiente:
Categorías Generales
Canción del Año
- “Anxiety” – Doechii
- “Good News” – Shaboozey
- “Love Somebody” – Morgan Wallen
- “luther” – Kendrick Lamar & SZA
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “MUTT” – Leon Thomas
- “Ordinary” – Alex Warren - GANADORA
- “Sorry I’m Here for Someone Else” – Benson Boone
- “Stargazing” – Myles Smith
- “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
Artista del Año
- Bad Bunny
- Benson Boone
- Chris Brown
- Jelly Roll
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- Taylor Swift - GANADORA
Dúo o Grupo del Año
- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI - GANADORAS
- Linkin Park
- Maroon 5
- Shinedown
- Twenty One Pilots
Mejor Colaboración
- “All The Way” – BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman
- “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars - GANADORA
- “luther” – Kendrick Lamar & SZA
- “Timeless” – The Weeknd ft. Playboi Carti
- “WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red
POP
Artista Pop del Año
- Alex Warren
- Benson Boone
- Sabrina Carpenter - GANADORA
- Tate McRae
- Taylor Swift
Canción Pop del Año
- “Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Ordinary” – Alex Warren
- “Pink Pony Club” – Chappell Roan
- “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift - GANADORA
Mejor Nuevo Artista Pop
- Alex Warren - GANADOR
- Jessie Murph
- Myles Smith
- Ravyn Lenae
- sombr
COUNTRY
Canción Country del año
- “After All The Bars Are Closed” – Thomas Rhett
- “Good News” – Shaboozey - GANADORA
- “Liar” – Jelly Roll
- “Love Somebody” – Morgan Wallen
- “Whiskey Drink” – Jason Aldean
Artista Country del Año
- Jason Aldean
- Jelly Roll
- Lainey Wilson
- Luke Combs
- Morgan Wallen - GANADORA
Mejor Artista Nuevo Country
- Chase Matthew
- Ella Langley - GANADORA
- Hudson Westbrook
- Josh Ross
- Zach Top
HIPHOP
Canción Hip-Hop del Año
- “luther” – Kendrick Lamar & SZA - GANADORA
- “NOKIA” – Drake
- “Outside” – Cardi B
- “The Largest” – BigXthaPlug
- “WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red
Artista Hip-Hop del Año
- Cardi B
- GloRilla
- Kendrick Lamar - GANADORA
- Playboi Carti
- Tyler, The Creator
Mejor Nuevo Artista de Hip-Hop
- MOLIY
- PLUTO
- Real Boston Richey - GANADOR
- YKNIECE
- ZEDDY WILL
R&B
Canción de R&B
- “Burning Blue” – Mariah the Scientist
- “Folded” – Kehlani - GANADORA
- “MUTT” – Leon Thomas
- “Residuals” – Chris Brown
- “SOMEBODY LOVES ME” – PARTYNEXTDOOR & Drake
Artista R&B del Año
- Chris Brown - GANADOR
- Kehlani
- Leon Thomas
- Mariah the Scientist
- SZA
Mejor Nuevo Artista de R&B
- Jenevieve
- Kwn
- Leon Thomas - GANADOR
- Mariah the Scientist
- Sailorr
ALTERNATIVO
Canción Alternativa del Año
- “Back To Friends” – sombr
- “Ensenada” – Sublime - GANADORA
- “One Eyed Bastard” – Green Day
- “Stargazing” – Myles Smith
- “The Contract” – Twenty One Pilots
Artista Alternativo del Año
- Cage the Elephant
- Green Day
- Linkin Park
- Sublime
- Twenty One Pilots - GANADORES
Mejor Nuevo Artista Alternativo
- almost monday
- Gigi Perez
- Lola Young
- Role Model
- sombr - GANADOR
ROCK
Canción Rock del Año
- “Afterlife” – Evanescence
- “Bad Guy” – Falling In Reverse ft. Saraya
- “Dance, Kid, Dance” – Shinedown
- “Even If It Kills Me” – Papa Roach
- “Heavy Is the Crown” – Linkin Park - GANADORA
Artista Rock del Año
- Linkin Park
- Papa Roach
- Shinedown - GANADOR
- Sleep Token
- Three Days Grace
Mejor Nuevo Artista Rock
- Architects
- Poppy
- Return to Dustr
- Sleep Theory - GANADOR
- Spiritbox
LATIN POP
Canción Latin Pop o Urbano
- “Angel” – Grupo Frontera & Romeo Santos
- “DEGENERE” – Myke Towers & benny blanco
- “DtMF” – Bad Bunny - GANADORA
- “Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny
- “Soltera” – Shakira
Artista Latin Pop o Urbano
- Bad Bunny - GANADOR
- Feid
- J Balvin
- Karol G
- Shakira
Mejor Artista Nuevo Latin Pop o Urbano
- Alleh Mezher
- Beéle - GANADOR
- De La Rose
- Dei V
- Louis BPM
REGIONAL
Canción de Regional Mexicano
- “Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco” - GANADORA
- “El Amor De Mi Vida” – Calibre 50
- “Flores” – Xavi
- “Hecha Pa’ Mi” – Grupo Frontera
- “Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz
Artista de Regional Mexicano
- Alejandro Fernández
- Carin León
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera - GANADORES
- Luis Angel “El Flaco”
Mejor Nuevo Artista de Regional Mexicano
- Clave Especial
- Edgardo Nuñez
- Los Dos De Tamaulipas - GANADORES
- Óscar Maydon
- Oscar Ortiz
K-POP
Artista K-Pop del año
- JENNIE
- j-hope
- Jin
- LISA
- ROSÉ - GANADORA
Grupo K-Pop del Año
- ATEEZ
- BLACKPIN
- ENHYPEN
- Stray Kids - GANADORES
- TWICE
Canción K-pop del Año
- “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars
- “Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI - GANADORA
- “JUMP” – BLACKPINK
- “Killin’ It Girl” – j-hope feat. GloRilla
- “like JENNIE” – JENNIE
Mejor Nuevo Artista K-Pop
- 82Major
- AllDay Project
- Cortis - GANADOR
- Hearts2Hearts
- Meovv
DANCE
Canción Dance del Año
- “Blessings” – Calvin Harris feat. Clementine Douglas
- “In My Arms” – ILLENIUM & HAYLA
- “No Broke Boys” – Disco Lines & Tinashe - GANADORA
- “Save My Love” – Marshmello, Ellie Goulding & AVAION
- “Won’t Be Possible” – Tiësto, Odd Mob & Goodboys
Artista Dance del Año
- Calvin Harris
- David Guetta - GANADOR
- John Summit
- Martin Garrix
- Tiësto
Artista Global del Año
Ayra Starr
Jackson Wang
JO1
MOLIY - GANADOR
Tyla
Estas son las categorías más relevantes, para conocer la lista completa visita el sitio web oficial de iHeartRadio.