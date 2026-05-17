Los Jonas Brothers hacen vibrar el Tecate Emblema 2026 con un cierre espectacular

El primer día del Tecate Emblema 2026 llegó a su fin y los Jonas Brothers fueron los encargados de cerrar la noche con broche de oro. En punto de la medianoche, los oriundos de Nueva Jersey se apoderaron del escenario principal para interpretar sus más grandes éxitos a lo largo de hora y media, desatando la euforia de sus fans.

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El show arrancó con una breve introducción sobre su ciudad natal, en alusión al nombre de la gira: "Greetings From Your Hometown". Instantes después, Joe, Nick y Kevin aparecieron en el escenario para dar inicio a uno de los actos más esperados del festival con “Love Me to Heaven”. A este le siguieron grandes temas como “Only Human”, con el que pusieron a bailar al público gracias a su característico groove, y S.O.S, que despertó la nostalgia y transportó a los fans hasta aquel añorado 2007.

No obstante, uno de los momentos más especiales llegó con el tradicional "fan request”, dinámica en la que la banda interactúa con el público para complacerlos e interpretar algunas canciones en formato acústico.

¿Cuáles fueron las fans request de los Jonas Brothers en el Tecate Emblema 2026?

Las canciones solicitadas por el público del Tecate emblema 2026 fueron "Video Girl” y "Shelf”. Sin embargo, al tratarse de México, Nick quiso añadir un toque especial y demostrar su español, por lo que también tocaron una pequeña parte de "Runaway”, canción en la que comparten créditos con Sebastián Yatra, Daddy Yankee y Natti Natasha.

Momentos en solitario

Como ya es tradición, los Jonas Brothers también tuvieron momentos en solitario a lo largo del show. Por su parte, Joe interpretó "See No More” y "Cake by the Ocean”, mientras que Nick hizo lo propio con "Chains” y "Jealous”. Kevin fue el encargado de cerrar el segmento con "Changing”, dando al público uno de los momentos más íntimos y especiales del show.

Jonas Brothers sorprenden con espectacular cierre

Para la recta final, el trío apostó por la nostalgia al máximo con temas como "Year 3000”, "When You Look Me in the Eyes” y "Burnin’ Up”, que contó con la aparición sorpresa de Big Rob. El resultado fue un cierre espectacular, cargado de grandes éxitos y una fuerte dosis de nostalgia dosmilera que hizo vibrar a todo el Autódromo.