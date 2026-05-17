El emotivo homenaje de Louis Tomlinson a One Direction en el Tecate Emblema 2026

No estamos llorando… Solo se nos metió un “Louis Tomlinson cantó ‘Night Changes’” al ojo. Así como lo lees. Durante su paso por el Tecate Emblema 2026, el ex-One Direction rindió homenaje a la exitosa boyband con una emotiva presentación de este sencillo, perteneciente a su álbum “Four” (2014). El momento no sólo desató nostalgia entre los presentes, sino que también dejó en claro el enorme cariño, respeto y admiración que el cantante siente por la agrupación que marcó el inicio de su carrera en la industria de la música. Así se vivió el momento.

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Así fue el show de Louis Tomlinson en el Tecate Emblema 2026

El oriundo de Doncaster, Inglaterra, arrancó su presentación con “Lemonade”. Durante casi una hora y media, Louis conquistó a sus seguidores con temas como “On Fire”, “Bigger Than Me”, “Sunflowers” y “Face The Music”, con los que demostró su enorme versatilidad y presencia sobre el escenario. Para cerrar la noche con broche de oro, el cantante eligió “Palaces”, desatando la euforia entre los asistentes al festival.

Louis Tomlinson regresa a México en 2027

Previo a su presentación en el Tecate Emblema 2026, Louis Tomlinson sorprendió a sus fans al revelar la segunda parte de su tour “How Did We Get Here?”, con el que volverá a México en 2027, además de visitar otros países de América Latina. La cita en tierras aztecas será el 10 de abril del próximo año, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, siendo el show más grande de su carrera como solista en nuestro país.

¿Cuándo salen los boletos para el concierto de Louis Tomlinson en el Estadio GNP?

La preventa se llevará a cabo el lunes, 25 de mayo, en punto de las 10:00 a.m. (hora del centro de México), mientras que la venta general estará disponible el viernes, 29 de mayo, a las 2:00 p.m. Ambas, a través del sitio web oficial de Ticketmaster. Si deseas unirte a la preventa, debes registrarte en la página web del artista. Si tu registro es aprobado, recibirás un correo electrónico con todos los detalles para adquirir entradas.