¿Qué puedes llevar al Tecate Emblema 2026? Lista oficial de objetos permitidos y prohibidos en el festival
Este fin de semana es el Tecate Emblema 2026. Conoce la lista oficial de objetos permitidos y prohibidos para que no tengas ningún problema al ingresar al festival.
¡El festival de pop más importante de México está de regreso! Este 16 y 17 de mayo, la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez vuelve a ser sede del Tecate Emblema. Este año, los headliners incluyen nombres como Kenia OS, Paris Hilton, Jonas Brothers y Louis Tomlinson, por mencionar algunos. Si piensas acudir al evento, aquí te compartimos todo lo que debes saber al respecto: objetos permitidos y prohibidos, mapa y qué tipo de bolsas pasan.
Tecate Emblema 2026: lista oficial de objetos permitidos y prohibidos
Conocer la lista oficial de objetos permitidos y prohibidos agilizará tu entrada al festival, así que toma nota.
Objetos Permitidos
- Lentes de sol, sombreros y gorras
- Baterías externas para celulares
- Tapones para oídos
- Gel Antibacterial (en envases de 100 ml)
- Toallas sanitarias y tampones en piezas individuales y cerradas
- Medicamentos con receta
- Binoculares sin láser (sujeto a revisión)
- Cámaras NO profesionales (instantáneas y desechables)
- Maquillaje en polvo
- Bloqueador solar (en envases de 100 ml)
- Ponchos
- Lightsticks
- Banners
- Banderas sin asta (máximo 1 metro de largo)
- Ponchos
- Termos vacíos de plástico o silicón
Objetos Prohibidos
- Cigarros, cajetillas, encendedores, vapes y cualquier tipo de sustancia ilícita
- Comida
- Bebidas
- Paraguas o sombrillas
- Cámaras profesionales
- Equipo profesional de grabación de video o audio
- Accesorios para cámaras (selfie sticks, gopros, estuches, tripié, etc.)
- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, ipads y tabletas)
- Disfraces, prendas o artículos personales que puedan obstaculizar la visa
- Rayos láser y luces químicas
- Medicamentos de venta libre
- Cadenas o joyería con picos
- Armas
- Drones
- Aerosoles
¿De qué tamaño son las bolsas para ingresar al Tecate Emblema?
Si vas a llevar bolsas que no excedan los 30x15x30 cm y que de preferencia sean transparentes, de plástico, vinil o PVC. Las bolsas de mano y cangureras no deben exceder los 11x16 cm. Mochilas grandes y bolsas grandes, así como fundas para cámaras, tote bags y bolsas de mesh NO pasan al evento.
Mapa oficial del Tecate Emblema 2026
También te compartimos el mapa oficial del evento para que identifiques los puntos de acceso (Puerta 9 y Puerta 15), así como los diversos escenarios: el Park Stage, el Dream Stage y el Tecate Main Stage.
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¿Todavía hay boletos para el Tecate Emblema 2026?
Si aún no tienes entradas para el festival, no te preocupes. ¡Aún quedan boletos disponibles! La venta de tickets es a través del sitio web oficial de Ticketmaster y en la taquilla del evento. Aquí los precios:
- Abono general: $2,335 en Fase 1
- Individual sábado, 16 de mayo: $1,330 en Fase 2
- Individual domingo, 17 de mayo: $1,330 en Fase 2