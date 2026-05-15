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¿Qué puedes llevar al Tecate Emblema 2026? Lista oficial de objetos permitidos y prohibidos en el festival

Este fin de semana es el Tecate Emblema 2026. Conoce la lista oficial de objetos permitidos y prohibidos para que no tengas ningún problema al ingresar al festival.

Lista de objetos permitidos y prohibidos Tecate Emblema 2026
Esto es lo que sí y lo que no pasa al Tecate Emblema 2026| Crédito: Instagram (@tecate_emblema)

Escrito por: Daniela Arvizu

¡El festival de pop más importante de México está de regreso! Este 16 y 17 de mayo, la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez vuelve a ser sede del Tecate Emblema. Este año, los headliners incluyen nombres como Kenia OS, Paris Hilton, Jonas Brothers y Louis Tomlinson, por mencionar algunos. Si piensas acudir al evento, aquí te compartimos todo lo que debes saber al respecto: objetos permitidos y prohibidos, mapa y qué tipo de bolsas pasan.

Tecate Emblema 2026: lista oficial de objetos permitidos y prohibidos

Conocer la lista oficial de objetos permitidos y prohibidos agilizará tu entrada al festival, así que toma nota.

Objetos Permitidos

  • Lentes de sol, sombreros y gorras
  • Baterías externas para celulares
  • Tapones para oídos
  • Gel Antibacterial (en envases de 100 ml)
  • Toallas sanitarias y tampones en piezas individuales y cerradas
  • Medicamentos con receta
  • Binoculares sin láser (sujeto a revisión)
  • Cámaras NO profesionales (instantáneas y desechables)
  • Maquillaje en polvo
  • Bloqueador solar (en envases de 100 ml)
  • Ponchos
  • Lightsticks
  • Banners
  • Banderas sin asta (máximo 1 metro de largo)
  • Ponchos
  • Termos vacíos de plástico o silicón

Objetos Prohibidos

  • Cigarros, cajetillas, encendedores, vapes y cualquier tipo de sustancia ilícita
  • Comida
  • Bebidas
  • Paraguas o sombrillas
  • Cámaras profesionales
  • Equipo profesional de grabación de video o audio
  • Accesorios para cámaras (selfie sticks, gopros, estuches, tripié, etc.)
  • Dispositivos electrónicos grandes (laptops, ipads y tabletas)
  • Disfraces, prendas o artículos personales que puedan obstaculizar la visa
  • Rayos láser y luces químicas
  • Medicamentos de venta libre
  • Cadenas o joyería con picos
  • Armas
  • Drones
  • Aerosoles

¿De qué tamaño son las bolsas para ingresar al Tecate Emblema?

Si vas a llevar bolsas que no excedan los 30x15x30 cm y que de preferencia sean transparentes, de plástico, vinil o PVC. Las bolsas de mano y cangureras no deben exceder los 11x16 cm. Mochilas grandes y bolsas grandes, así como fundas para cámaras, tote bags y bolsas de mesh NO pasan al evento.

Mapa oficial del Tecate Emblema 2026

También te compartimos el mapa oficial del evento para que identifiques los puntos de acceso (Puerta 9 y Puerta 15), así como los diversos escenarios: el Park Stage, el Dream Stage y el Tecate Main Stage.

También te puede interesar: Tecate Emblema 2026 revela sus horarios por día y escenarios: hora exacta para ver a Kenia Os, Jonas Brothers y más

¿Todavía hay boletos para el Tecate Emblema 2026?

Si aún no tienes entradas para el festival, no te preocupes. ¡Aún quedan boletos disponibles! La venta de tickets es a través del sitio web oficial de Ticketmaster y en la taquilla del evento. Aquí los precios:

  • Abono general: $2,335 en Fase 1
  • Individual sábado, 16 de mayo: $1,330 en Fase 2
  • Individual domingo, 17 de mayo: $1,330 en Fase 2
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