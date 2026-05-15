¿Qué puedes llevar al Tecate Emblema 2026? Lista oficial de objetos permitidos y prohibidos en el festival

¡El festival de pop más importante de México está de regreso! Este 16 y 17 de mayo, la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez vuelve a ser sede del Tecate Emblema. Este año, los headliners incluyen nombres como Kenia OS, Paris Hilton, Jonas Brothers y Louis Tomlinson, por mencionar algunos. Si piensas acudir al evento, aquí te compartimos todo lo que debes saber al respecto: objetos permitidos y prohibidos, mapa y qué tipo de bolsas pasan.

Tecate Emblema 2026: lista oficial de objetos permitidos y prohibidos

Conocer la lista oficial de objetos permitidos y prohibidos agilizará tu entrada al festival, así que toma nota.

Objetos Permitidos

Lentes de sol, sombreros y gorras

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Gel Antibacterial (en envases de 100 ml)

Toallas sanitarias y tampones en piezas individuales y cerradas

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser (sujeto a revisión)

Cámaras NO profesionales (instantáneas y desechables)

Maquillaje en polvo

Bloqueador solar (en envases de 100 ml)

Ponchos

Lightsticks

Banners

Banderas sin asta (máximo 1 metro de largo)

Ponchos

Termos vacíos de plástico o silicón

Objetos Prohibidos

Cigarros, cajetillas, encendedores, vapes y cualquier tipo de sustancia ilícita

Comida

Bebidas

Paraguas o sombrillas

Cámaras profesionales

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (selfie sticks, gopros, estuches, tripié, etc.)

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, ipads y tabletas)

Disfraces, prendas o artículos personales que puedan obstaculizar la visa

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Cadenas o joyería con picos

Armas

Drones

Aerosoles

¿De qué tamaño son las bolsas para ingresar al Tecate Emblema?

Si vas a llevar bolsas que no excedan los 30x15x30 cm y que de preferencia sean transparentes, de plástico, vinil o PVC. Las bolsas de mano y cangureras no deben exceder los 11x16 cm. Mochilas grandes y bolsas grandes, así como fundas para cámaras, tote bags y bolsas de mesh NO pasan al evento.

Mapa oficial del Tecate Emblema 2026

También te compartimos el mapa oficial del evento para que identifiques los puntos de acceso (Puerta 9 y Puerta 15), así como los diversos escenarios: el Park Stage, el Dream Stage y el Tecate Main Stage.

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¿Todavía hay boletos para el Tecate Emblema 2026?

Si aún no tienes entradas para el festival, no te preocupes. ¡Aún quedan boletos disponibles! La venta de tickets es a través del sitio web oficial de Ticketmaster y en la taquilla del evento. Aquí los precios:

