Justin Bieber en Coachella 2026: A qué hora empieza y transmisión EN VIVO, hoy 11 de abril

El segundo día del Coachella 2026 llegó y Justin Bieber será el encargado de cerrar con broche de oro la noche de HOY, sábado 11 de abril. El canadiense se apoderará del escenario principal en punto de las 11:25 p.m. (hora de California). Debido a la diferencia horaria con México, el show de Bieber podrá seguirse a partir de las 12:25 a.m. del 12 de abril. La presentación será transmitida completamente GRATIS y EN VIVO a través del canal oficial de Youtube del festival. Aquí te dejamos el enlace con la señal en directo:

¿Qué canciones tocará Justin Bieber en Coachella? Posible setlist de hoy, 11 de abril

El show de Justin Bieber es uno de los más esperados, no sólo por los asistentes de Coachella sino por su fandom en general. Según aseguran fans cercanos al Empire Polo Club - sede del festival - éxitos como Sorry, One Less Lonely Girls, Favorite Girl, Baby y All That Matters fueron ensayados durante el soundcheck del artista, así como un par de covers: With You de Chris Brown y So Sick de Ne-Yo.

Se espera que el set de Justin en Coachella tenga una duración aproximada de dos horas, por lo que es probable que los fans escuchen otros éxitos de su discografía, como DAISES, Peaches, Love Yourself y YUKON y What Do You Mean?, por mencionar algunos; aunque claro, estas son sólo especulaciones. Justin Bieber regresará como headliner para el segundo fin de semana del festival el próximo 18 de abril.

Line-up de Coachella 2026: horarios y artistas que se presentan HOY, sábado 11 de abril

Además de Justin Bieber, el line-up de hoy, 11 de abril, incluye a artistas como The Strokes. David Byrne, Morat, Interpol, Worship, David Guetta y Addison Rae. A continuación, la lista completa de artistas y sus respectivos horarios. Recuerda que la diferencia horaria entre California y México es de una hora más. Por ejemplo, si el horario de The Strokes es a las 9:00 p.m., la transmisión estará disponible a las 10:00 p.m. en México.

| Crédito: IG (@coachella)

¿Cómo y dónde ver gratis y en vivo todas las presentaciones de Coachella 2026?

Como es tradición cada año, las presentaciones de Coachella podrán seguirse gratis y en vivo a través de su canal oficial de Youtube. Esta ocasión, habrá siete transmisiones de los ocho escenarios disponibles: el escenario principal (Coachella Stage), Sahara, Outdoor, Theatre, Sonora, Gobi, Mojave y Quasar. El escenario Yuma es el único que no contará con una señal en vivo. El esquema de transmisión será el mismo para el día de mañana, 12 de abril, y el próximo fin de semana: 17 - 19 de abril.