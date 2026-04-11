¡Increíble! Bad Bunny pasa desapercibido entre el público en Coachella

Un reciente video le está dando la vuelta a todo el internet en el que Bad Bunny se encuentra entre el público del festival Coachella y saluda a The Weeknd. Sin embargo, este video no es de la edición actual sino del que se llevó a cabo en 2023.

¿Cómo fue el encuentro entre Bad Bunny y The Weeknd?

Como se puede ver en el vídeo que ha circulado en redes sociales, Bad Bunny se encontraba entre el público cuando Rosalía ofrecía su presentación musical en Coachella 2023. Sin embargo, Benito tenía la mitad de la cara tapada y utilizaba lentes oscuros por lo que pasó desapercibido. A pesar de ello The Weeknd pudo verlo y ambos se saludaron y abrazaron, dejando ver ante todos la buena relación que tienen.

En la edición de Coachella 2026 ni Bad Bunny ni The Weeknd son parte oficial del cartel. Sin embargo, no se descarta que puedan haber sorpresas ya que el festival inició el pasado 10 de abril y aún quedan más días donde habrá presentaciones musicales.

#TheWeeknd #Coachella ♬ sonido original - LacasadeBadBunny @lacasadebadbunny Bad Bunny y The Weeknd se saludaron en Coachella mientras disfrutaban de la presentación de Rosalía. En su actuación, Bad Bunny añadió a The Weeknd como uno de los artistas más grandes de Coachella. ¡La música en vivo reúne a los artistas! #BadBunny

Así fue Coachella 2026: Sabrina Carpenter, Cachirula, Loojan y figuras del espectáculo

Sin duda, esta edición de Coachella es una de las más esperadas por todos los melómanos, especialmente porque grandes headlines son los que estarán presentes en el escenario. Sin embargo, en su primer día ya ha logrado a cautivar a diversos asistentes pues Sabrina Carpenter sorprendió con un show espectacular en el que no solo interpreto grandes éxitos como “Juno”, “Manchild”, “Bed Chem”, entre otros, sino que cautivó al público con un escenario tematizado y diversos looks llenos de color, brillo y bailarines caracterizados de dálmatas.

Por otro lado, los artistas del género urbano Cachirula y Loojan sorprendieron al representar a México en el escenario, donde también tuvieron como invitado al artista mexicano “El Malilla”, esto sin duda marca un paso más para el género ya que actualmente se encuentra rompiendo barreras y los cantantes comienzan a expandir la música a otros países.

Además de los artistas que se han presentado también han aparecido entre los asistentes reconocidas figuras como Kendall Jenner, Hailey Bieber y Lauren Perez, a quienes se les vió disfrutando de las presentaciones musicales.

¿Dónde ver Coachella GRATIS y EN VIVO?

Coachella 2026 se podrá ver de forma gratis y completamente en vivo desde el canal oficial del festival en YouTube. Además está transmisión contará con conexiones simultáneas por lo que podrás ver que es lo que sucede en cuatro escenarios al mismo tiempo, todo desde la comodidad de tu hogar, en el dispositivo que prefieras.