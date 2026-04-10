Coachella 2026: Esta es la MILLONARIA cifra que cobró Justin Bieber por presentarse en el festival

El intérprete de “Baby”, Justin Bieber vuelve con fuerza a los escenarios para cantar sus temas. A pesar de que ya se había presentado en Los Grammys 2026 en esta ocasión lo hará en un festival de talla internacional como lo es Coachella, evento en donde, de acuerdo con la Revista Rolling Stone el cantante canadiense estará cobrando 10 millones de dólares.

Así fue la negociación del pago de Justin Bieber para presentarse en Coachella 2026

El contrato se llevó a cabo con la promotora Goldenvoice. Por otro lado, una de las características de este trato fue que se estableció sin la intervención de agentes. En esta negociación se estableció que Bieber ganará 5 millones de dólares en cada una de sus presentaciones; 11 y 18 de abril respectivamente, lo que suma un total de 10 millones de dólares. Con lo que se consolida como uno de los artistas mejores pagados en este evento, superando a Beyoncé, quién cobró 8 millones de dólares hace 8 años. “Entre encabezar Coachella y el éxito de Swag, es evidente que este es el comienzo de una nueva era emocionante para Justin, una en la que tiene el control total”, fueron algunas de las palabras de una persona cercana al artista, lo que ha generado aún más expectativa sobre cómo será su presentación.

Setlist de Justin Bieber en Coachella 2026

Recientemente se viralizó la filtración de algunas de las canciones que el cantante podría interpretar en sus presentaciones, esto luego de que hiciera pruebas de sonido. Los temas que el intérprete de “Never Say Never” cantaría serían "Sorry", "Baby", “Where Are U Now”, "Favorite Girl" y "One Less Lonely Girl".

Dónde ver Coachella 2026 en VIVO y GRATIS

El esperado festival por todos los melómanos se llevará a cabo dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril de 2026 y del 17 al 19 de abril del mismo año. Sin embargo, las personas que no puedan asistir a California en Estados Unidos podrán verlo a través del canal de YouTube de Coachella y disfrutar de todas las presentaciones de manera completamente gratis y en vivo. En México se podrá ver a partir de las 18:00 horas (Centro de la Ciudad de México) así que es recomendable que te conectes a dicha hora para seguir la cobertura minuto a minuto sin perderte ningún detalle.