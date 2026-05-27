Katy Perry anuncia concierto GRATIS en México: fecha y sede de su presentación

Katy Perry revela que dará un concierto gratis en México y el estado elegido es San Luis Potosí, este espectáculo formará parte de la Feria Nacional Potosina 2026. La información la dio a conocer a través de sus cuentas oficiales de redes sociales:

“Bueno, estoy muy emocionada por este anuncio. Les dije que volvería y ahora sí regreso. El 25 de agosto en la Fenapo, show gratuito para todos mis KatyCats mexicanos. ¡Vamos! Estoy muy emocionada. Les va a encantar este show”, comentó la cantante en un video.

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¿Quiénes son los artistas confirmados para la Fenapo 2026?

Los artistas confirmados para la Fenapo 2026 son: El Bogueto, Bizarrap, Mötley Crüe, Óscar Maydon, Yandel con su show Sinfónico, Sin Bandera, Los Huracanes del Norte, Xavi, Ramón Ayala, Lila Downs, Kenia Os, Gloria Trevi, Los Acosta y Katy Perry. Recuerda que, este evento será del 7 al 30 de agosto de 2026.

¿Quién es Katy Perry?

El verdadero nombre de esta cantante es Katheryn Elizabeth Hudson, es una artista, compositora, bailarina, guitarrista, actriz de ascendencia europea. Katy Perry nació en Santa Bárbara, California, Estados Unidos, el 25 de octubre de 1984; pero en el 2011 se dio a conocer que firmó un contrato con la casa disquera de los Red Hill Records, quienes lanzaron su primer álbum que se llamó “Katy Hudson”.

Sus inicios en la música fueron cuando tenía 15 años cantando en la iglesia, pero, su gran talento acaparó la atención de los expertos en Nashville en Tennessee. De hecho, firmó contrato con una disquera de música cristiana, y en esos años ocupaba su nombre como apodo musical.

Cabe señalar que, Katy Perry ha experimentado varios géneros musicales, y el primero fue música cristiana, posteriormente intentó en el rock, y actualmente el europop, dance-pop, rock y pop. En diversas charlas, la cantante se ha descrito como una cantautora disfrazada de estrella del pop, ya que su canto cuenta con un rango vocal; de hecho ha recibido tanto críticas como elogios.

