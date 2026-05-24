Integrante de Stray Kids demuestra su emoción por venir a México con tierno mensaje para las Stays

Buenas noticias para los amantes de la música, y es que recientemente se ha revelado que, un integrante de Stray Kids demostró su emoción por venir a México y sorprendió a todos sus seguidores con un mensaje para las Stays. El cantante que demostró su amor por y ansias por llegar a tierras aztecas fue Bang Chang quien dijo lo siguiente: “Vamos a comer esa comida tan rica. A jugar futbol. Nos vamos a divertir”, así lo dio a conocer a través de una plataforma llamada Bubble.

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Estos mensajes se dieron a conocer luego de que OCESA hiciera oficial las fechas de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México el próximo 25 de septiembre de 2026, estas presentaciones son parte de su tour Straycity, el cual al parecer contará con un formato como festival musical y con varios ídolos coreanos.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para ver a Stray Kids en México?

Los boletos para poder ver a Stray Kids en México saldrán a la venta el próximo 29 de mayo en punto de las 2:00 horas tiempo del centro del país y estos podrán ser adquiridos a través de Ticketmaster, los precios podrán revelarse el 27 de mayo.

¿Quiénes son los Stray Kids?

Los Stray Kids son un grupo de K-Pop que se formó en el año 2017, sus integrantes son: Bang Chan quien es el líder de la banda musical, Lee Knos, Changbin, Hynunjin, Han, Felix, Seungmin y terminamos con I.N, quien es el miembro más joven de todos. Su debut oficial se hizo el 25 de marzo de 2018 con el lanzamiento de su EP I Am NOT, y aunque en un inicio los cantantes eran 9, en el 2019 Kim Woojin decidió abandonar a sus compañeros.

El grupo se formó a finales del 2016 cuando Bang Chang, Changbin y Han formaron un trío musical que se llamó 3RACHA, los 3 comenzaron a subir sus propios temas a SoundCloud y su primer álbum por así decirlo, álJ/2017/mixtape, lo pudieron estrenar en el 2017, este material contó con sólo 7 canciones.

