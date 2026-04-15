Las 10 mejores canciones del rock británico según Radio X con el top “Best Of British”: Oasis vuelve a dominar el ranking
Oasis domina… y el rock británico revive a sus leyendas con el ranking de las mejores canciones de todos los tiempos según los oyentes
Recientemente, se dio a conocer que el rock británico tiene un nuevo ranking de los mayores éxitos del género elegidos por los fans. La emisora Radio X presentó su listado 2026 del “Best Of British” en una edición ampliada de las 500 canciones favoritas de todos los tiempos.
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Oasis lidera con “Live Forever” por cuarto año consecutivo
Lo que ha llamado la atención de todos es que, de acuerdo con el nuevo ranking, se mantiene Live Forever de Oasis como el gran favorito de los oyentes por cuarto año consecutivo. Con este resultado, la banda deja en claro su legado dentro del gusto musical actual.
Top 10 de las mejores canciones del rock británico
De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, conocer el listado destaca una fuerte presencia de clásicos como grandes referentes del género:
- Live Forever – Oasis
- Bohemian Rhapsody – Queen
- I Am The Resurrection – The Stone Roses
- Don't Look Back in Anger – Oasis
- I Bet You Look Good on the Dancefloor – Arctic Monkeys
- Champagne Supernova – Oasis
- Heroes – David Bowie
- Gimme Shelter – The Rolling Stones
- Bitter Sweet Symphony – The Verve
Un ranking que revive el debate entre generaciones
Este listado no solo es la celebración de la historia del rock británico, sino también un referente para las nuevas generaciones, pues mientras algunos cuestionan la ausencia de propuestas más recientes, los oyentes defienden a los clásicos, dejando claro que la conversación sobre las mejores canciones sigue más viva que nunca.