¡OFICIAL! Maroon 5 anuncia fechas en estadios de México

En las últimas horas, la mítica banda Maroon 5 confirmó una serie de nuevas fechas y para México la agrupación planea presentarse en un par de estadios populares. El anuncio rápidamente ha llamado la atención de los fans mexicanos, quienes podrán disfrutar de su música en al menos dos fechas ya confirmadas.

Ahora lee: VIDEO: El equipo de Extranormal visita un misterioso pozo en San Luis Potosí, donde captaron extraños entes que habitan en él

¿Qué se sabe sobre la gira de conciertos de Maroon 5 en México?

De acuerdo con lo que se ha revelado por parte de la banda, las presentaciones estarían planeadas para el próximo 30 de septiembre dentro del Estadio Harp Helú de la Ciudad de México y para el próximo 3 de octubre dentro del Estadio Borregos de Monterrey.

¿Cómo, cuándo y cuánto costarán las entradas?

De manera oficial se ha señalado que la preventa para Banamex comenzará el 2 de junio en punto de las 14:00 horas. Así mismo se reveló que la venta general está disponible un día después. No obstante, para integrantes del club oficial de “Maroon 5 SIN Club” habrá un acceso anticipado mediante códigos especiales.

¿Cuáles son los estadios de México que serán sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A pesar de que los estadios Estadio Harp Helú de la Ciudad de México y Estadio Borregos de Monterrey no son sedes de partidos mundialistas. México cuenta con tres estadios oficiales para albergar encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estadio Azteca en la Ciudad de México: Con capacidad para más de 87,000 espectadores.

Estadio BBVA en Monterrey/Guadalupe, Nuevo León: Con una capacidad superior a 53,000 aficionados.

Estadio Akron en Guadalajara/Zapopan, Jalisco: Con espacio para más de 48,000 asistentes.