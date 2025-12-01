Artista internacional se lesiona previo a su concierto en CDMX. ¿Cancelará?

Si te preguntas si Billy Idol cancelará sus conciertos en México tras lesionarse la pierna, la respuesta es no. El cantante confirmó que, aunque no puede ponerse de pie y le cuesta trabajo moverse, no suspenderá ninguna fecha. De hecho, celebró sus 70 años en el Estadio Alfredo Harp Helú dando un concierto inolvidable… a pesar de que este lo dio completamente sentado.

En estos momentos Dani de The Warning se sube a cantar con Billy Idol en CDMX y hasta le trajo mariachi para cantarle las mañanitas por su cumpleaños. Solo en México. 🙂 pic.twitter.com/LhoNMQfdSN — Rock360Mx (@Rock360Mx) December 1, 2025

Billy Idol se lesiona antes de su concierto en CDMX: ¿cancelará sus shows en México?

Así que no te preocupes, que su compromiso con el público mexicano quedó claro desde el primer segundo. La noticia la dio durante una presentación; Idol reveló que sufrió un accidente que le afectó todo el lado derecho del cuerpo, especialmente la pierna. Aunque no hubo fracturas, sí enfrenta un dolor que le impide estar de pie.

Aun así, llegó a nuestro país para su primera presentación y salió al escenario a las 21:00 horas, sentado junto a la batería, para abrir con Still Dancing. “No me he roto nada, pero no puedo ponerme de pie. Vamos a seguir rockeando”, dijo.

Un concierto potente, íntimo y más emotivo que nunca

A pesar de la lesión, Billy Idol entregó un espectáculo lleno de energía, nostalgia y potencia vocal. Canciones como Flesh for Fantasy, Eyes Without a Face, Mony Mony y Cradle of Love sonaron con fuerza mientras el cantante explicaba cómo cambia cantar sentado: “Hay pequeñas diferencias, pero no es tan distinto… lo suficiente.”

El concierto fue toda una experiencia y además, compartió anécdotas de sus motocicletas, viajes por Ensenada y los momentos que inspiraron varias de sus canciones.

El momento más viral: mariachi, The Warning y un cumpleaños inolvidable

La gran sorpresa de la noche llegó cuando Daniela Villarreal de The Warning subió para interpretar Dancing with Myself, seguido de un mariachi. Fue así como los 15 mil asistentes le cantaron Las Mañanitas en español. Idol sonreía, levantaba los brazos y gritaba: “¡Muchas gracias! ¡Fantástico, magnífico!”

Aunque la estrella de rock no pudo realizar el encore por su lesión, se despidió entre ovaciones, presentando a su banda y agradeciendo a México con una entrega que demostró por qué sigue siendo una leyenda.

¿Habrá cancelaciones? Esto es lo que sabemos

Hasta ahora, Billy Idol no ha cancelado ninguna fecha en México. Su equipo confirmó que seguirá adelante mientras su condición médica no empeore. Él mismo reafirmó desde el escenario que está determinado a continuar sin importar lo que suceda.

