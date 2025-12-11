Rolling Stone revela los 50 mejores álbumes del 2025… ¡y México domina el podio!

Como cada año la revista Rolling Stone dio a conocer su lista “50 grandes álbumes en español” y para sorpresa de muchos, en esta edición 2025, México resaltó por colocarse dentro del Top 3 de la lista.

De acuerdo con la revista, Milo J se coronó este año por: La vida era más corta, detrás de ellos llegan los mexicanos Kevin Kaarl con Ultra Sodade y Natalia Lafourcade con Cancionera.

Que dos discos mexicanos “Ultra Sodade” y “Cancionera” se encuentran en el top de una de las revistas más importantes representa un momento de orgullo para la escena musical nacional.

Según la reseña de Rolling Stone, Kevin Kaarl entrega “una sensibilidad desgarradora” al retratar el desamor, explorando dolor y nostalgia, mientras que Natalia Lafourcade ofrece, con “Cancionera”, una obra cálida, íntima, de raíces profundas y marcada por su evolución personal y artística.

¿Por qué destacan estos discos mexicanos?

Ultra Sodade de Kevin Kaarl

La producción de Kaarl que cuenta con 13 canciones explora con intensidad las etapas de una ruptura amorosa, desde la nostalgia hasta la redención. Rolling Stone considera al artista “una de las voces más honestas del folk en español” y destaca la madurez emocional con que construye su propuesta.

Cancionera de Natalia Lafourcade

En este álbum, la artista regresa a sus raíces con un enfoque más introspectivo y orgánico. Rolling Stone describe el disco como un “abrazo que reconforta mientras llega la lluvia”, evocando calidez, nostalgia, autenticidad y una sensibilidad madura.

Las canciones del disco mezclan tradición, con influencias de la música mexicana y latinoamericana con una visión contemporánea: resulta un puente entre pasado y presente, entre lo personal y lo universal, reafirmando a Lafourcade como una de las artistas más consistentes de su generación.

Gracias a estos resultados queda claro que se registra una tendencia creciente hacia la sinceridad emocional, la introspección y la experimentación sonora dentro del mundo hispanohablante: no solo pop comercial, sino folk, tradiciones, vulnerabilidad y matices artísticos.