“Imagine” de John Lennon, la “oscura” historia detrás de la canción

El día de hoy, 9 de octubre John Lennon estaría cumpliendo 84 años, lamentablemente le arrebataron la vida un 8 de diciembre del año 1980. Lennon dejó un legado impresionante en la música y a lo largo de los años ha seguido conquistando a varias generaciones con sus canciones como solista y junto al grupo The Beatles.

Un Día Para Vivir | Orden de alejamiento [VIDEO] Joaquín ha perdido el rumbo de su vida, perdió a su familia por una injusticia y desde entonces, vive triste y sin un buen motivo para vivir día con día.

El músico y compositor, escribió una canción con un trasfondo que a muchos les llegaba al corazón, pero no fue hasta su muerte que “Imagine”, se convirtió en un himno a la paz, hoy te contamos la peculiar historia que hay detrás de esta composición.

Historia de la canción “Imagine” de John Lennon

Fue un 9 de septiembre en que John Lennon sacó su segundo álbum como solista y contrario a lo que todos pensaban, el artista no estaba pasando por su mejor momento a pesar de tener gran éxito, debido a que estaba en una situación económica difícil, ya que Paul McCartney había demandado a Lennon por la disolución del cuarteto “The Beatles”. Por otra parte, en su vida personal, tenía poco tiempo que se había separado de su primera esposa Cynthia Powell y de su primogénito para poder disfrutar de su vida junto a Yoko Ono. Debido a que sus cuentas estaban congeladas, tuvo que mudarse a los Estados Unidos y buscar un éxito que pudiese tener grandes ventas y así poder recuperarse.

La inspiración de John Lennon para crear “Imagine”

La realidad es que no se le puede dar todo el crédito a Lennon por la composición, debido a que él se inspiró del libro de Yoko Ono, “Grapefruit”, donde ella escribió entre las líneas de un poema, algunas frases que forman parte de la canción. John fue conocido como un hombre que, a pesar de buscar la paz, también fue sumamente machista, por lo que no le había dado créditos a su esposa, pero dos días antes de su muerte, aceptó la coautoría con Yoko Ono y fue hasta el 2017 que dicha coautoría se hizo oficial.

La canción fue una alza en la vida de John, pero no fue hasta el día de su muerte que muchos le cobraron más sentido a la letra y fanáticos lo llamaron como un “Himno a la paz”.



Te puede interesar: Datos curiosos sobre la vida de John Lennon que muy pocos conocen