My Chemical Romance sorprende con NUEVO lanzamiento: “Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros”

Killjoys, make some noise!! Tras su tan esperado regreso a los escenarios, My Chemical Romance sorprende a sus seguidores con un nuevo lanzamiento: la edición deluxe de “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys”, su último álbum de estudio. Con ello, la banda celebra por todo lo alto el XV aniversario de su estreno.

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“Hace poco más de 15 años, lanzamos un álbum del que estamos muy orgullosos, llamado 'Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys'. Hoy anunciamos el lanzamiento de la edición deluxe por los 15 años.”, escribió la agrupación de Nueva Jersey vía redes sociales. “Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Es un emocionante paseo por el extraño e imprudente apocalipsis, como lo era en aquel entonces…”

¿Qué contiene la edición deluxe de “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys”?

La edición deluxe de “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” contará con las 15 pistas originales, completamente remasterizadas, así como nueve canciones adicionales que ya habían salido a la luz, pero que no formaban parte del álbum. Entre ellas, destacan títulos como "We Don’t Need Another Song About California", "Mastas of Ravenkroft", "Zero Percent" y "F.T.W.W.W", por mencionar algunas.

Cabe mencionar que esa edición deluxe también incluye lanzamientos de vinilo en diferentes configuraciones y colores, así como cassettes y CDs.

¿Cuándo sale la edición deluxe de “Danger Days”?

El lanzamiento de la edición deluxe de Danger Days está prevista para el próximo 10 de julio, tanto en diversas plataformas musicales de streaming, como en formato físico. No obstante, la preventa ya está activa en el sitio web oficial de la banda para todo aquel que desee hacer sus pedidos.

¿My Chemical Romance sacará NUEVA música?

Mucho se ha rumorado sobre el lanzamiento de nueva música. Sin embargo, la agrupación liderada por Gerard Way no se ha pronunciado al respecto. El último lanzamiento de la banda fue en 2022 con "The Foundations of Decay". Previo a ello, se lanzó el álbum recopilatorio, "Conventional Weapons", entre 2012 y 2013. No obstante, su último álbum como tal, fue el “Danger Days”.