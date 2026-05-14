¿U2 dará concierto gratis en el Zócalo de la CDMX? Esto se sabe

¡Lo de U2 en México es surreal! La banda irlandesa se apoderó de las calles del Centro Histórico para grabar su nuevo video musical: Street of Dreams. Pese a los contratiempos que la intensa lluvia generó, Bono y compañía no decepcionaron a sus fans. La agrupación se refugió en un hogar familiar, desde donde interpretaron algunas canciones para aquellos que esperaban la reanudación del rodaje. Gracias al buen recibimiento de su público mexicano, ha comenzado a surgir una fuerte teoría en redes sociales: ¿U2 dará un concierto gratis en el Zócalo de la CDMX? Aquí te contamos todo lo que se sabe.

¿Es cierto que U2 dará un concierto GRATIS en el Zócalo de la CDMX? Esto se sabe

No es secreto que la Ciudad de México se ha convertido en una auténtica capital musical. La región destaca por ser una parada obligatoria para todo tipo de artistas, giras y espectáculos alrededor del mundo. Todo aquel que pisa la CDMX queda encantado, no sólo por su belleza sino también por el buen recibimiento del público mexicano, que destaca como uno de los más entregados del mundo.

Bajo esta línea, y teniendo en cuenta las recientes experiencias y muestras de agradecimiento por parte de U2, fans y usuarios en redes sociales han comenzado a especular que la agrupación responsable de éxitos como “Beautiful Name” y “With or Without You” podría protagonizar el próximo concierto masivo y gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, pero ¿qué tanto hay de cierto en esto?

De momento, no hay nada confirmado. No obstante, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry se han mostrado encantados en lo que va de su estancia en tierras aztecas. De hecho, el líder de la agrupación reveló que le encantaría que U2 iniciara su próxima gira en México. ¿Será esta una señal? Por ahora, no queda más que esperar a que algún miembro de la agrupación se pronuncie al respecto o, bien, se haga el anuncio oficial.

Mientras tanto, U2 continúa con las grabaciones de su nuevo video musical en las calles de la Ciudad de México. Este miércoles, la banda fue captada por segundo día consecutivo en el Centro Histórico, filmando el resto de “Street of Dreams”.

Otros artistas que se han presentado gratis en el Zócalo de la CDMX

De concretarse el plan, U2 se uniría a la extensa lista de artistas que se han presentado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México. Entre estos destacan nombres como Paul McCartney, Roger Waters, Justin Bieber, Rosalía, Interpol y Shakira, por mencionar algunos.