¡Afuera y hasta La Negra Tomasa! El setlist con el que Caifanes hizo vibrar la Venustiano
Anoche en Venustiano Carranza tembló la explanada: Caifanes desató una ola de himnos patrios y roqueros que explotaron en cada rincón.
La noche del 15 de septiembre de 2025 quedó marcada en la memoria de miles de asistentes que abarrotaron la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza para celebrar el Grito de Independencia con un concierto gratuito de Caifanes, una de las bandas más icónicas del rock en español. Desde temprano, los fanáticos comenzaron a llenar el espacio para alcanzar un buen lugar y poco después de las 21:00 horas arrancó la fiesta musical que se convirtió en un auténtico ritual colectivo.
El set list incluyó varios de los himnos más coreados de su trayectoria. Entre las canciones que sonaron estuvieron:
- Antes de que nos olviden
- Para que no digas que no pienso en ti
- Detrás de ti
- Miedo
- Y caíste
- Los dioses ocultos
- Cuéntame tu vida
- Mátenme porque me muero
- Afuera
- No dejes que…
- Viento
- La célula que explota
- La Negra Tomasa
Cada tema fue recibido con un coro multitudinario que demostró que la banda mantiene intacta su conexión con el público. Los asistentes vivieron una velada que mezcló nostalgia, energía y un sentimiento colectivo que pocas agrupaciones logran generar.
La explanada reunió a más de 60 mil personas, lo que convirtió la cita en uno de los eventos gratuitos más concurridos de las fiestas patrias en la Ciudad de México. Sin divisiones de áreas ni boletaje, la convocatoria atrajo a familias completas, jóvenes y seguidores de todas las edades que disfrutaron de un espectáculo inolvidable.
Caifanes ya había hecho historia en este mismo lugar en 1995 al congregar cerca de 50 mil personas, pero lo de este 2025 superó expectativas. El grupo volvió a hacer vibrar cada rincón con un recorrido sonoro por sus temas más emblemáticos, confirmando que su legado sigue más vivo que nunca.