¡Afuera y hasta La Negra Tomasa! El setlist con el que Caifanes hizo vibrar la Venustiano

La noche del 15 de septiembre de 2025 quedó marcada en la memoria de miles de asistentes que abarrotaron la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza para celebrar el Grito de Independencia con un concierto gratuito de Caifanes, una de las bandas más icónicas del rock en español. Desde temprano, los fanáticos comenzaron a llenar el espacio para alcanzar un buen lugar y poco después de las 21:00 horas arrancó la fiesta musical que se convirtió en un auténtico ritual colectivo.

El set list incluyó varios de los himnos más coreados de su trayectoria. Entre las canciones que sonaron estuvieron:

Antes de que nos olviden

Para que no digas que no pienso en ti

Detrás de ti

Miedo

Y caíste

Los dioses ocultos

Cuéntame tu vida

Mátenme porque me muero

Afuera

No dejes que…

Viento

La célula que explota

La Negra Tomasa

Cada tema fue recibido con un coro multitudinario que demostró que la banda mantiene intacta su conexión con el público. Los asistentes vivieron una velada que mezcló nostalgia, energía y un sentimiento colectivo que pocas agrupaciones logran generar.

La explanada reunió a más de 60 mil personas, lo que convirtió la cita en uno de los eventos gratuitos más concurridos de las fiestas patrias en la Ciudad de México. Sin divisiones de áreas ni boletaje, la convocatoria atrajo a familias completas, jóvenes y seguidores de todas las edades que disfrutaron de un espectáculo inolvidable.

Caifanes ya había hecho historia en este mismo lugar en 1995 al congregar cerca de 50 mil personas, pero lo de este 2025 superó expectativas. El grupo volvió a hacer vibrar cada rincón con un recorrido sonoro por sus temas más emblemáticos, confirmando que su legado sigue más vivo que nunca.