Hayley Williams anuncia NUEVA fecha en México y sus fans la CANCELAN por elevados precios

Hayley Williams hará su debut como solista en México el próximo mes de noviembre en el Auditorio Nacional. La venta de boletos se llevó a cabo hace tan sólo unas semanas y las entradas volaron en cuestión de minutos. Desde entonces, los fans han estado esperando el anuncio de una nueva fecha, el cual ya se ha hecho realidad. Sin embargo, no es lo que sus seguidores esperaban, pues verla podría costar más de $40 mil pesos mexicanos.

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Hayley Williams confirma NUEVA fecha en México: esto costaría verla

Esta nueva fecha no forma parte de su tour como solista, “The Hayley Williams Show”, sino de un lujoso festival en la Riviera Maya en Cancún, Quintana Roo. Las entradas al evento incluyen cuatro noches de música en un resort de la zona. Además de la vocalista de Paramore, el festival también contará con las actuaciones de Mt. Joy, The Head and the Heart, Gregory Alan Isakov, Gigi Perez, Del Water Gap, Buffalo Traffic Jam y Mon Rovia, por mencionar algunos.

El evento se llevará a cabo del 7 al 10 de enero de 2027 y los paquetes más económicos rondan en los $40,000 pesos mexicanos para cuatro personas; lo que ha desatado toda una ola de críticas por parte del mismo fandom de la oriunda de Mississippi.

¿Por qué están CANCELANDO a Hayley Williams?

Desde que se dio a conocer la alineación del festival, los fans de la vocalista de Paramore no han hecho más que cuestionar su decisión de formar parte del mismo, especialmente cuando miles de seguidores han solicitado una nueva fecha para presenciar su debut como solista.

Aunado a ello, hay quienes aseguran que ser parte de este lujoso festival no es más que una contradicción con el perfil político de la intérprete de “Ice in my OJ”, quien destaca por ser ampliamente progresista.

¿Cuándo es el show de Hayley Williams en la Ciudad de México?

“The Hayley Williams Show” se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre en el Auditorio Nacional. Tal cómo se informó, ya no hay boletos disponibles para el concierto, pues este fue sold out en cuestión de minutos.