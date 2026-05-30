OFICIAL: Alejandro Sanz confirma nuevos conciertos en México para 2026

Alejandro Sanz la rompe con su gira mundial ¿Y ahora qué?, la cual inició en septiembre de 2025 en México y se extenderá hasta finales de noviembre de este año. Un gran regalo que el cantautor les hizo a sus fans es confirmar nuevos conciertos en suelo azteca, con el objetivo de cerrar donde todo comenzó. De vivir momentos difíciles en su vida a llenar el Auditorio Nacional y lanzar un disco.

Sanz lanzó 9 nuevas fechas en México para el mes de octubre, luego de terminar con sus compromisos en España, donde se presentará durante el verano. No obstante, el país no será la nación que cierre la gira, ya que recientemente anunció que cerrará sus conciertos en Centroamérica. Mon Laferte, Caifanes y más: Estos son los MEJORES conciertos del fin de semana del 29, 30 y 31 de mayo en la CDMX..



Guadalajara – 3 de octubre Aguascalientes – 6 de octubre CDMX – 10 de octubre Saltillo – 14 de octubre Monterrey – 17 de octubre Los Mochis – 22 de octubre La Paz - 24 de octubre Tuxtla – 29 de octubre Acapulco – 31 de octubre.

Alejandro Sanz anunció 9 fechas para México.|Alejandro Sanz

El triunfante regreso de Alejandro Sanz

El autor de “Amiga mía” estuvo ausente de los escenarios durante 2 años, un descanso que le ayudó a crear nueva música, pues a finales de 2025 lanzó su disco ¿Y ahora qué +?, en el cual colaboró con grandes artistas como Shakira, Carín León, Emilia, Grupo Frontera, Elena Rose y Manuel Turizo.

Este nuevo material discográfico fue el motivo perfecto para que Sanz lanzara una nueva gira, la cual arrancó el 3 de septiembre en México. Se presentó en varios recintos del país y registró sold out en todos, aunque fue en el Auditorio Nacional donde hizo 7 conciertos.

La gira mundial del español continuó en febrero de este año en Sudamérica, para después presentarse en varias ciudades en Estados Unidos. Para este verano dará conciertos en su país, para después regresar a México y culminar en Centroamérica.