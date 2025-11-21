Alejandro Sanz: de vivir momentos difíciles en su vida a llenar el Auditorio Nacional y lanzar un nuevo disco

Alejandro Sanz es uno de los cantantes españoles más queridos en México, y esta información se corrobora gracias a que, el intérprete pudo llenar al Auditorio Nacional durante el mes de septiembre, donde pudo reunir a 10 mil personas en el recinto azteca; sin embargo, el español no la pasó del todo bien en los últimos años, ya que vivió momentos complicados en su vida.

Fue en un programa de televisión española, donde Alejandro Sanz reveló que, el 21 de noviembre se estrenará la segunda parte de su disco ¿Y ahora qué?. Sin embargo, el artista madrileño preocupó bastante a sus miles de fanáticos luego de que en el 2023 escribiera en sus redes sociales que no la estaba pasando bien en algunos aspectos de su vida.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve de algo, yo me siento igual.

¿Cuáles son las canciones del nuevo disco de Alejandro Sanz?

Palmeras en el jardín

Las guapas

No me tires flores con Rels B

El vino de tu boca

Mil motivos con Carin León

Bésame con Shakira

Eso es Amor

La Cita con Emilia

Hoy no me siento bien

Me veía

Rimowa con Elena Rose

Cómo sería con Manuel Turizo

Qué injusto

El éxito de Alejandro Sanz

Este artista madrileño pudo ganar el premio al Mejor Álbum Pop Contemporáneo por la primera parte de su nuevo disco “Y ahora qué?, así como el reconocimiento a Grabación del Año por el tema de Palmeras en el Jardín. Con estos galardones, Sanz se convierte en ser el único artista español más laureado de la historia de los Latin Grammy; puesto que, suma 24 éxitos de este rubro y 4 GRAMMY a lo largo de toda su carrera.