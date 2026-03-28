Primer artista sorpresa Pa’l Norte 2026: así fue su aparición inesperada

Nadie lo esperaba, y el festival Pa’l Norte 2026 ha decidido sorprender a todos los asistentes con Piso 21. Así es, la agrupación apareció como artista sorpresa en Monterrey, durante la jornada del evento en el Escenario Viva, mientras Jackson Wang ofrecía su show en otro escenario. Esto causó revuelo entre los presentes que no esperaban verlos en el cartel. La sorpresa fue tal que el momento ya se volvió viral en redes sociales.

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¿Cómo fue la aparición del grupo sorpresa en el festival?

Todo comenzó cuando en uno de los escenarios del festival apareció una cuenta regresiva. Cuando esta llegó a cero, Piso 21 salió al escenario para interpretar inmediatamente dos de sus canciones más famosas: “Pa' olvidarme de ella” y “Me Lllamas". Todo esto sucedía mientras estaba el concierto de Jackson Wang en otro escenario del Pa’l Norte 2026.

¿Por qué Piso 21 fue una elección estratégica?

La verdad es que esta elección no es casualidad. La banda tiene una fuerte conexión con el público latino, especialmente con aquellos que disfrutan del pop urbano y el reguetón suave. Su presencia aporta variedad al festival, el cual es reconocido por mezclar géneros como rock, electrónica, hip hop y urbano en un mismo lugar.

Pa’l Norte y su fórmula para sorprender a los fans

Una de las cosas que más disfrutan los asistentes a dicho festival son las sorpresas inesperadas del Pa’l Norte. Los artistas sorpresa se han convertido en parte de la experiencia, por lo que muchos se mantienen alerta ante cualquier señal que pudiera indicar que está a punto de ocurrir algo extraordinario. Este año, el festival no tardó en cumplir esa promesa y muchos esperan que pronto ocurran más, y es que históricamente, este festival guarda más de una sorpresa, las cuales va revelando conforme avanzan los días del evento.

