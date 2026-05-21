Dónde ver GRATIS el concierto que dio Dua Lipa en México: guía paso a paso

Si fuiste de los desafortunados que no consiguió boletos para los conciertos que dio Dua Lipa en diciembre de 2025 en la Ciudad de México, no te preocupes, aquí te diremos paso a paso la guía para que puedas disfrutar y ver del espectáculo totalmente gratis que dio la cantante británica, y lo único que tienes que hacer es ir al canal oficial de YouTube.

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Paso a paso para ver el concierto de DUa Lipa en México gratis

Busca Dua Lipa Cuando estés en el canal, deberás ir al apartado que dice Videos Ya en Videos, aparecerá el material de la cantante y deberás dar clic en el que dice “Dua Lipa-Live From México”, el cual tiene una duración de 2:04:08

Cabe señalar que, la cantante publicó varias fotos y videos en su cuenta oficial de Instagram en donde dedicó unas palabras y dio unos anuncios: “En vivo desde México la película del concierto está ahora en YouTube y el álbum sale por todas partes a medianoche. 2 de los años más especiales envueltos en 2 horas. El final de una era, espero ver y escuchar, que esto demuestra la euforia, el amor, la sangre, sudor y lágrimas, pero lo más importante, el optimismo radical que todos compartimos en esta gira, lo tendremos para siempre ahora así que, gracias”, escribió Dua Lipa.

Estas son las canciones con homenajes a grandes artistas mexicanos que interpretó Dua Lipa

El 1 de diciembre de 2025 Dua Lipa sorprendió al público luego de cantar en una de sus fechas la canción de “Bésame Mucho”, tema compuesto por Consuelo Velázquez, la cual pertenece al género bolero de 1932.

Para el 2 de diciembre de 2025, la cantante británica dio un giro inesperado en su concierto y no sólo cantó el tema de “Oye mi amor” de la famosa banda de rock Mana, sino que hizo dueto con Fer Olvera, cantante principal de esta agrupación mexicana.

El cierre fue lo mejor de esta gira, y es que su último concierto en el Estadio GNP Seguros quedará en el recuerdo de quienes pudieron verlo en vivo. Dua Lipa concluyó sus fechas con el tema de “Amor Prohibido” de Selena Quintanilla.

