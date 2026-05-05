¿Cuál será la canción sorpresa de los conciertos de BTS en México? Estas son las más fuertes teorías del ARMY

A pocos días de la gira de conciertos de BTS ARIRANG en México, las emoción y las especulaciones no dejan de crecer y los ARMY ya se cuestiona sobre cuáles serán las canciones sorpresa que se robaran a noche. Los fans de la band boy, surcoreana, ya tienen varias teorías sobre la posible canción sorpresa, basándose en presentaciones pasadas, especulaciones y momentos clave de la banda en otros países.

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¿Cuáles serán las canciones sorpresas de BTS en México durante la gira mundial ARIRANG?

BTS ya ha dado siete conciertos dentro de su gira ARIRANG, dos de ellos en Goyang, dos más en Tokio y tres en Tampa. En cada uno de ellos, las canciones especiales que se han entonado son:

I Need U - Spring Day - Save Me- Dope - RUN - For You - DNA - Mikrokosmos- Pied Piper - Crystal Snow - Magic Shop - Boy With Love - Permission To Dance - Take Two - Silver Spoon Baepsae.

Tras revelarse la lista de las canciones sorpresa que se han tocado en cada uno de los países, las fans de BTS, han notado un curioso patrón en el que aseguran que cada setlist, expresa mantiene alguna conexión con el país en el que se encuentran.

¿Qué canción tocará BTS en México?

Los fans de BTS, han mencionado que siguen ese patrón, una de las canciones sorpresa especuladas para la primera fecha en México, sería Airplane Pt. 2 en la que de manera literal se menciona a la Ciudad de México y el mariachi.

Para la segunda fecha del 9 de mayo del 2026, los fans especulan que sería “Home” la canción sorpresa, ya que dentro de la letra se encuentran partes en español. Las especulaciones se suman al hecho de que México es uno de los países que más escuchan a la agrupación.

Siguiendo ese patrón, las fans de BTS, especulan que para la fecha del 10 de mayo, la canción sorpresa elegida podría ser “Anpaman”, “On”, “So what”, gracias a la energía desbordante del público mexicano.

¿Cuándo serán los conciertos de la gira de BTS ARIRANG en México?

Es importante señalar que la gira de conciertos de BTS, se llevará a cabo dentro del estadio GNP, de la Ciudad de México, los días, 7,9 y 10 de mayo del 2026.