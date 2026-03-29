Artistas sorpresa del Tecate Pa’l Norte 2026 HOY, sábado 28 de marzo

El segundo día del Tecate Pa’l Norte ha estado lleno de energía y mucho sabor latino, especialmente tras la revelación de los tres artistas sorpresa de esta noche. Azul Azul, Grupo Climax y Chocolate Latino sorprendieron a los asistentes del festival hoy, sábado 28 de marzo. Y si esos nombres no te suenan, seguro sus canciones sí, pues sus éxitos nunca faltan en las fiestas mexicanas. ¡Así se vivió el momento exacto de la revelación!

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¿Quiénes son Azul Azul, el primer artista sorpresa del Tecate Pa’l Norte del sábado 28 de marzo?

Azul Azul es un grupo de Bolivia, liderado por Fabio Zambrana Marchetti. La emblemática banda se formó a inicios de 1990 en Santa Cruz de la Sierra, pero no fue hasta principios de los 2000 que alcanzaron la fama internacional gracias a su éxito “La Bomba”, mismo que fue interpretado esta noche en los escenarios del Tecate Pa’l Norte. Sin duda, todo un himno en las celebraciones y fiestas latinas.

¿Quiénes son Grupo Climax, el segundo artista sorpresa del Tecate Pa’l Norte del sábado 28 de marzo?

El “Za Za Za” es todo un fenómeno en América Latina y los responsables detrás de este éxito son Grupo Climax, una agrupación mexicana de latin-cumbia creada por Oskar Lobbo. En 2004 se volvieron populares gracias a la canción “Mesa Que Más Aplauda”, que se convirtió en uno de los éxitos más sonados de los sonideros en México y que hoy volvió a rugir en el Tecate Pa’l Norte.

¿Quiénes son Chocolate Latino, el tercer artista sorpresa del Tecate Pa’l Norte del sábado 28 de marzo?

Originarios de Uruguay, Chocolate Latino destaca por ser una agrupación de música tropical. La banda fue formada a mediados de 1990 por Juan Carlos Cáceres. Al igual que los dos artistas anteriores, Chocolate Latino saltó a la fama a inicios de los 2000 por su éxito “Mayonesa”. El impacto de este sencillo fue tan grande que se convirtió en la canción con más recaudación por derechos de autor en la industria musical de Uruguay. Hoy, a más de 20 años de su lanzamiento, la agrupación se apoderó del Tecate Pa’l Norte para volver a interpretar su hit.