The Velvet Sundown: la banda viral que resultó ser inteligencia artificial

Actualmente, vivimos en una época donde es difícil distinguir lo real y lo artificial. Si eres de los que piensa que es muy fácil la diferencia, esta historia te mostrará lo contrario. The Velvet Sundown es una banda que ha logrado algo inquietante: conquistar plataformas musicales con música completamente generada por inteligencia artificial. El grupo, que hasta el momento acumula más de 850 mil oyentes mensuales, parecía ser la nueva joya del indie pop… hasta que la verdad salió a la luz.

The Velvet Sundown: la banda viral de Spotify que nunca existió

Todo parecía normal hasta que el medio, Rolling Stone, reventó la burbuja revelando que la banda no tenía integrantes humanos. Comenzó cuando un supuesto vocero, Andrew Frelon, quien aseguró que la música del grupo había sido creada con Suno, una herramienta gratuita de generación musical por IA. Pero la historia dio un giro aún más surrealista cuando el mismo Frelon admitió que era un personaje ficticio. Resulta que todo fue parte de una campaña, que había realizado un experimento para poner a prueba la credulidad de los medios y del público.

La banda viral hecha con IA abre el debate: ¿Arte o engaño?

La banda confirmó su origen artificial en un comunicado publicado en su perfil de Spotify:

“No somos del todo humanos. No del todo máquina. Somos un proyecto de música sintética guiado por dirección creativa humana y tecnología de IA.”

Según el texto, The Velvet Sundown es un proyecto que busca crear una provocación artística, que busca cuestionar los conceptos de autoría, identidad y creatividad en la música contemporánea. Las letras, melodías, voces y hasta los visuales han sido generados con inteligencia artificial, y todo bajo la dirección de un equipo creativo que no ha revelado su identidad.

Esto ha abierto un intenso debate en redes sociales sobre el arte y el complejo mundo de la IA y todo lo que puedes realizar con ella.

La nueva era de la música sintética

Mientras Deezer ya ha confirmado que las canciones son “100% generadas por IA”, la plataforma donde su popularidad creció, no ha emitido un comunicado oficial. Sin embargo, su CEO, Daniel Ek, dejó claro a la BBC que no prohibirán la música generada por IA, siempre que no imite o plagie a artistas reales.

El caso de The Velvet Sundown plantea una pregunta inquietante: ¿qué pasará cuando ya no podamos distinguir entre el arte creado por humanos y el producido por algoritmos?

