Famoso cantante firma con disquera que representa a JBalvin, y después es arrestado por estos cargos

Recientemente comenzo a ser viral un corto video en el que se puede observar a “NEW JERSON” firmando con Universal Music Colombia. No obstante lo que ha llamado a atención es que en las últimas horas se ha acuado al interprete por cargos relacionados a robos de televisores en Samborondón.

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¿De que se acusa a “NEW JERSON” ?

De acuerdo con lo que se ha da dado a conocer, los agentes policiales igresaron auna vivienda durante una investigación que llevaba varios días en desarollo, en donde revelaron que se encontraba Jerson Luis Saldarriaga Vergara, artista de 26 años, quien junto a otras personas quedo detenido y presutmante acusado por robo.

Durante el operativo, se revelo el hallazgo de 1 máquina contadora de dinero, 9 terminales móviles, 12 cámaras de videovigilancia, 1 arma de fuego, 10 municiones, 20 fundas que contenían una sustancia de color rosado, 2 fundas transparentes con una sustancia vegetal de color verdey 3 televisores.

¿Quién es “NEW JERSON”?

Jerson Luis Saldarriaga Vergara, o "New Jerson", es un cantante ecuatoriano de 26 años quien ha logrado detacar como exponente de genero urbano Trap, genero urbano Trap, alcanzando una gran popularidad que lo llevo a convertirse en el primer artista ecuatoriano de trap en firmar un contrato con la disquera internacional Universal Music Group

Es importante señalar que hasta ahora se desconoce la relación entre la disquera internacional con le cantante, así como su futuro tras las acusaciones relacionadas a robo, por lo que ahora solo será cuestión de tiempo paara copncoer su situación legal y musica.