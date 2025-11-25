Artista de género urbano anuncia noticia importante durante su presentación en el Flow Fest

Álvaro Diaz fue uno de los artistas que estuvieron presentes en el cartel del Flow Fest el pasado 22 de noviembre, evento realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el cual es uno de los festivales de música urbana más importantes en México. Al finalizar su show dió una noticia inesperada: lanzará su álbum “Omakase” en 2026 .

¿Qué es “Omakase” y de qué tratará?

Se llama Omakase a la experiencia culinaria en donde se deposita toda la confianza sobre el chef. No hay decisión propia ya que el comensal ingiere lo que al chef le apetece servir. Es una experiencia muy particular donde las sorpresas y experiencias nuevas alcanzan su punto más alto, pero si esto es con referencia a la comida ¿qué habrá en el proyecto musical de Álvaro Díaz?

La respuesta es corta: será una experiencia única, donde el artista jugará con sonidos, beats, y todo lo que le apetezca de la producción musical, dándole a su público lo que él desea y no lo que todos piden.

¿Qué ha adelantado Álvaro Díaz sobre “Omakase”?

En redes sociales el artista dejó ver un preview conceptual en donde vemos a un Álvaro fuera de su realidad, atrapado en un elevador dónde al salir parece que alguien lo vigila. Por otro lado, la figura de una mujer oriental es particular ya que lo observa con detalle, mujer que estará muy presente en el proyecto.

La paleta de colores en estos videos son fríos y cálidos, nada permanece igual, dando a entender que el proyecto musical no va en línea recta sino que los cambios son imprescindibles. Un claro ejemplo de esto tiene que ver con clips que Álvaro ha subido a sus redes sociales en donde se escucha su voz haciendo trap, pero de fondo se exponen sonidos orientales que marcan un beat distinto.

Hasta ahora lo único que el artista ha revelado en vivo es un preview del tema que incluye el álbum; “Pienso en ti”, canción producida por Milkman y la cual fue interpretada por el puertorriqueño en una pop up en México.

¿Sayonara queda atrás para siempre?

Si bien Sayonara fue uno de los proyectos más ambiciosos y con éxito del artista

marcando un hito en el género urbano por compartir espacio con figuras como Feid, Tainy, Sen Senra, Young Cister, Nsqk, paopao, Mora, Quevedo y Aron, el cantante está por iniciar una etapa distinta en su carrera, una donde continua trabajando arduamente en el concepto y la estética, pero en donde busca crear sonidos peculiares, fuera de lo que sus fans conocen.

Este álbum está programado para salir en 2026, sin embargo no hay día ni mes exacto.