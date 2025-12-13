¿No sabes qué regalar en estas fechas? Estos son los 7 mejores regalos que puedes darle a un gamer en Navidad

Elegir un regalo para alguien que ama los videojuegos puede ser complicado y lo es todavía más si eres una persona que no está familiarizada con el tema. Si es tu caso, no te angusties, nosotros hemos llegado con la guía definitiva para que no te angusties en esta Navidad 2025. La buena noticia es que no necesitas ser gamer para acertar con el regalo; solo toma en cuenta lo siguiente: basta con elegir productos que mejoren su experiencia, comodidad o colección.

Los regalos gamer que realmente valen la pena esta Navidad 2025

Aquí están los 7 mejores regalos gamer para esta temporada navideña y te explicamos por qué podría ser el ideal para esa persona especial, describiendo las funciones que ocupan cada tipo de jugador:

1. Consola de nueva generación o upgrade de almacenamiento

Este año, hay muchas consolas en el mercado como PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 y Steamdeck. Pero si el gamer que conoces es un fan de hueso colorado que ya cuenta con cada una de las consolas en su poder, puedes regalarle una memoria para que pueda seguir aumentando su biblioteca digital de videojuegos. Ampliar el almacenamiento (por ejemplo, con un SSD NVMe compatible) es uno de los regalos más útiles que les puedes dar.

Nintendo ha vendido 800 millones de consolas desde 1983 hasta ahora, es (por un buen margen) la compañía líder del mercado de las consolas de videojuegos en el planeta. pic.twitter.com/ty3128miBm — Asher @BRCDEvg (@Aftasher) August 5, 2021

2. Audífonos gaming con sonido 3D o cancelación de ruido

Un buen par de audífonos gaming cambia completamente la experiencia de juego en solitario y en línea: pueden escuchar pasos en shooters, voces claras en RPGs o sentir el efecto de la música envolvente. Un tip para este tipo de regalo sería: fíjate si tu gamer usa consola, PC o ambos para elegir la compatibilidad adecuada.

3. Silla ergonómica para jugar horas sin dolor

Recomendación para quienes pasan largas sesiones frente a la pantalla: una silla gamer ergonómica es una inversión perfecta que incluso cuidará su salud. Existen modelos de todos tipos, pero la más útil es aquella que cuenta con soporte lumbar y reclinación, pues ayuda a evitar dolores de espalda y cuello, especialmente si estudian o trabajan desde casa también.

4. Tarjeta de regalo para tiendas digitales

¿No sabes qué juego regalar? A veces es bien difícil pensar si ya tiene o no un juego, y te apostamos que, aunque tú pienses que ya tiene todos, siempre hay una joya oculta que seguro va a querer comprar. Es por eso que una tarjeta de regalo para PlayStation Store, Xbox Live, Nintendo eShop o Steam es una opción infalible. El gamer puede elegir con ellas absolutamente todo lo que quiera: DLC, expansiones, skins o juegos completos.

5. Merch oficial de sus videojuegos favoritos

Desde figuras coleccionables (Funko, Nendoroid, Pop Up Parade) hasta playeras, tazas o pósters de títulos famosos de videojuegos como The Last of Us, Zelda, Marvel Wolverine o Resident Evil. Recuerda, para ellos, el merch oficial es algo que siempre emociona.

6. Teclado o mouse mecánico con iluminación RGB

Si a tu gamer le gusta jugar en la PC, un teclado o mouse mecánico RGB con switches confortables y personalizables puede elevar el gameplay. Para ti puede ser un simple accesorio, pero estos regalos, que además de todo se ven increíbles, mejoran la precisión en muchos géneros, desde FPS hasta MOBAs.

7. Suscripción a servicios de juegos

Regalar una suscripción a servicios como Game Pass, PlayStation Plus o Nintendo Switch Online significa acceso a juegos gratis cada mes, multijugador online y descuentos exclusivos.

¡Y ya está listo!

