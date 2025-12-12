¿One Direction tiene una maldición? MUERE cantante relacionada con la banda en TRÁGICO accidente

Desafortunadamente, así es, una vez más, la famosa agrupación británica sufre una pérdida de alguien cercano. Camryn Magness, cantante que acompañó a One Direction como telonera durante sus giras de 2012 y 2013, falleció a los 26 años tras un accidente vial en Miami. La noticia fue confirmada por su familia a través de sus redes sociales, desatando una ola de conmoción internacional. Hace apenas un año, el integrante de la banda, Liam Payne, falleció igualmente en un accidente, lo que ha sorprendido a muchos fans.

¿One Direction tiene una maldición? La muerte de Camryn Magness desata teorías entre fans

Ambas muertes han puesto a reflexionar a los usuarios sobre si se trata de una nueva maldición de la agrupación, pues aunque Camryn no era integrante, estuvo muy relacionada con la banda en su tiempo.

Quién era Camryn Magness y por qué era tan cercana al universo One Direction

Como mencionamos, ella nunca formó parte de la banda; sin embargo, Camryn ganó reconocimiento mundial al unirse a dos de las giras más exitosas de One Direction, donde logró conectar con miles de fans gracias a su energía en el escenario y a su carisma fuera de él.

Para muchos directioners, ella fue parte importante de los años dorados de la famosa agrupación.

Aunque nunca alcanzó la fama que tuvo One Direction, logró construir una base de fans con más de 255 mil seguidores y una comunidad que la apoyó desde sus inicios. Camryn era considerada una promesa de la música independiente.

La causa oficial de la muerte: ¿qué ocurrió con Camryn Magness en Miami?

De acuerdo con información proporcionada por su madre, la cual pudo ser confirmada por los medios estadounidenses, Camryn murió al ser atropellada mientras conducía su scooter eléctrico. El accidente ocurrió a inicios de diciembre en Miami, Florida, y fue fatal para la cantante.

Su familia compartió un mensaje profundamente emotivo acompañado de un video donde la cantante aparece buceando, recordando su espíritu “valiente, brillante y lleno de energía ilimitada”.

No es posible saber si se trata de una maldición o no; lo que sí es cierto es que la pérdida tocó fibras sensibles en quienes crecieron junto a la música de One Direction y acudieron a sus conciertos. Ella siempre será recordada como una luz que acompañó al fandom en sus mejores años.

