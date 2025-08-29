Día del Videojuego: origen, formas de celebrarlo y juegos recomendados

¿Te preguntas qué se celebra este 29 de agosto de 2025? Pues nada más y nada menos que el Día del Videojuego, y para que lo celebres a lo grande, aquí tenemos todos los detalles de esta efemérides y algunas recomendaciones para que festejes hoy y todo el fin de semana.

¿Por qué se celebra el Día del Videojuego?

El Día del Videojuego, también conocido como Día del Gamer, se celebra cada 29 de agosto desde 2008. La fecha fue impulsada por revistas especializadas de videojuegos en España, con el objetivo de reconocer la importancia de esta industria que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las más grandes e importantes del entretenimiento a nivel mundial.

Poco a poco, diferentes partes del mundo, entre ella México, han ido adoptando la fecha para celebrar este y compartir juntos su pasión por los videojuegos, sin importar si juegas en consolas, PC o dispositivos móviles.

Cómo celebrar el Día del Videojuego

Si eres gamer, el 29 de agosto es la excusa perfecta para dedicarle tiempo a tus títulos favoritos. Aquí algunas ideas para festejar:



Si tus amigos son Gamers, no dudes en organizar una maratón de videojuegos con ellos.

Comparte tus logros o clips épicos en redes sociales, la comunidad estará muy activa y podrás conocer gente.

Aprovecha las ofertas y descuentos especiales que muchas tiendas digitales lanzan en esta fecha.

Descubre un juego nuevo y reta tu habilidad.

Termina el juego que tienes pendiente y pasa un buen rato.

Tres juegos ideales para este fin de semana

Ahora que, si no sabes qué juegos jugar, no te preocupes, aquí, te recomendamos tres grandiosos juegos para disfrutar del Día del Videojuego:



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Una aventura épica para quienes disfrutan la exploración y la fantasía.

– Una aventura épica para quienes disfrutan la exploración y la fantasía. Hollow Knight – Uno de los juegos más queridos en la última década, con todo lo que nos encanta a los gamers, excelentes personajes, dificultad, aventura e increíbles mecánicas.

– Uno de los juegos más queridos en la última década, con todo lo que nos encanta a los gamers, excelentes personajes, dificultad, aventura e increíbles mecánicas. Mario Kart (cualquiera) – Diversión asegurada en familia o con amigos, ideal para jugar en grupo.

Recuerda que va más allá de solo ser el Día del Videojuego, es un día para unir a la comunidad, revivir clásicos y celebrar las nuevas experiencias de la industria.

