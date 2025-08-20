The Game Awards 2025 ya tiene fecha oficial de transmisión

Se acerca una de las premiaciones más importantes para los gamers; The Game Awards 2025. Muchos los llaman los Oscar de los gamers por ser la noche más emocionante para celebrar todos esos títulos que nos robaron el corazón durante el año. Aquí te damos todos los detalles para que no te los pierdas.

The Game Awards 2025: fecha confirmada

La ceremonia de The Game Awards 2025 (TGA) ya tiene fecha oficial: se transmitirá en vivo el jueves 11 de diciembre de 2025 directamente desde el Peacock Theater en Los Ángeles, California. El evento, organizado y presentado por Geoff Keighley, está dedicado a celebrar lo mejor de la industria de los videojuegos con premios, anuncios exclusivos, tráilers y presentaciones musicales en vivo.

La edición número 12 de los TGA

Este año, The Game Awards cumplirá su 12.ª edición, consolidándose como la ceremonia más importante de la industria gaming. La organización confirmó que en los próximos meses se irán revelando detalles sobre la venta de entradas para el público, así como información adicional sobre los nominados y las categorías que tendrá esta edición.

¿Qué podemos esperar de TGA 2025?

Como ya mencionamos, este evento no busca únicamente reconocer lo mejor del año en videojuegos, sino que también habrá anuncios importantes y llamativos para la comunidad de compañías como PlayStation, Xbox y Nintendo.

En ediciones anteriores se han revelado avances de títulos como Elden Ring, Death Stranding 2 y Final Fantasy VII Rebirth. Por lo que los fans ya han comenzado a especular lo que este 2025 podría traer. Algunos piensan que es probable que veamos novedades de franquicias como GTA VI o Metroid Prime 4. Por el momento solo queda ser pacientes y esperar a que se vayan revelando los detalles del evento.

¿Ya tienes a tu favorito para el Juego del Año 2025?

