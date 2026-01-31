¡Terminó enero! Disfruta tu fin de semana con las mejores películas GRATIS este 31 de enero y 1 de febrero de 2026

Este fin de semana es especial, no solamente porque llega el fin de semana con un puente que te mereces, sino porque también hay grandes películas que puedes disfrutar mientras descansas. En Azteca 7 traemos para ti lo mejor del cine a tu hogar, así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa este fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero de 2026. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero de 2026 en Azteca 7?

El fin de semana, tenemos algo muy especial para ti: una increíble selección de películas cargadas de mucha acción y suspenso para que te distraigas y disfrutes al máximo como te gusta en la comodidad de tu hogar. Así que prepara tu botana, porque se va a poner muy bueno este fin de semana a través de Azteca 7.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 31 de enero de 2026

Película: Imparable - 2:00 PM

Un experimentado ingeniero de ferrocarriles está a punto de ser despedido de su empresa. La situación cambia cuando un tren empieza a saltarse estaciones a toda velocidad, poniendo en peligro la vida de miles de personas.

Película: Celular: La Caída de la Casa Blanca - 4:15 PM

El policía del Capitolio, John Cale (Channing Tatum), no consiguió el trabajo de sus sueños en el Servicio Secreto, protegiendo al presidente James Sawyer (Jamie Foxx). Al no querer contarle las malas noticias a su hija, decide llevarla a un recorrido por la Casa Blanca, cuando el lugar es tomado por sorpresa por un grupo paramilitar fuertemente armado.

Película: Alerta Extrema - 7:00 PM

El piloto Brodie Torrance (Gerard Butler) salva a los pasajeros de la aeronave de un accidente al realizar un aterrizaje forzoso en una isla que desafortunadamente se encuentra en guerra. Los rebeldes toman a todos como rehenes, y solo Torrance y un pasajero, un asesino, pueden salvarlos.

Película: Infierno al Volante - 9:00 PM

Después del asesinato de su hija y del secuestro de su nieto, Milton (Nicolas Cage), cegado por la ira, se convierte en un hombre vengativo que persigue a los culpables. En su desesperado afán de venganza, lo acompaña una sexy camarera (Amber Heard).

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 1 de febrero de 2026

Película: Contacto Sangriento - 2:00 PM

La ilusión de Frank Dux es participar en el Kumite, un torneo secreto e ilegal de kickboxing a vida o muerte. Pero para ello antes debe derrotar al despiadado Ghong Li, el vigente campeón.

Película: El planeta de los simios: Revolución - 4:00 PM

Will Rodman (James Franco) es un joven científico que está investigando con monos para obtener un tratamiento contra el Alzheimer, la enfermedad que afecta a su padre. Uno de esos primates, César, experimenta una evolución muy sorprendente en su inteligencia.

Película: El planeta de los simios 2: Confrontación - 6:15 PM

Diez años después de que el virus de los simios acabara con gran parte de la raza humana, un grupo de simios liderados por César se está convirtiendo en la raza dominante del planeta. Sin embargo, la única amenaza para el desarrollo de la colonia la representa un grupo de humanos que sobrevivió al virus, al que ahora son inmunes. Como líder, César deberá decidir qué es mejor, proteger a su gente o restablecer la relación con la población humana restante.

Película: El planeta de los simios 3: La guerra - 9:00 PM

César y sus monos afrontan un conflicto mortal contra un ejército de humanos liderado por un brutal coronel. Tras sufrir pérdidas enormes, César pelea con sus instintos más oscuros en una búsqueda por vengar a su especie.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

También te puede interesar: Así es: Duolingo tendrá su propio anime y se estrena muy pronto — te contamos todo sobre The Final Test