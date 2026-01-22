Polémica global sacude a Roblox: Usuario recrea la isla de Epstein y prende las alarmas

Roblox es una de las plataformas de videojuegos más populares de los últimos años; no obstante, desde hace tiempo se encuentra en el centro de la controversia global debido a las permisiones e interacciones negativas que se pueden encontrar dentro del juego. En esta ocasión no es distinto, pues se ha dado a conocer que supuestamente un usuario utilizará las herramientas de creación del juego para replicar la isla privada de Jeffrey Epstein, lugar que ha sido vinculado con uno de los escándalos más oscuros de las últimas décadas. Algo que ha llamado la atención es que la recreación está realizada con lujo de detalle.

Debido a lo sorprendente del hecho, el caso no tardó en viralizarse en redes sociales, foros y comunidades, en donde los internautas han comenzado a cuestionar cómo es que un contenido de esta índole puede pasar los filtros de moderación de la plataforma en donde se encuentra una comunidad activa mayoritariamente infantil.

La isla de Jeffrey Epstein aparece recreada dentro de Roblox

Antes de continuar, debemos establecer que la isla es conocida mundialmente por su relación con investigaciones criminales y de índole de abuso sexual. La isla fue recreada casi en su totalidad, tanto por dentro como por fuera, dentro del entorno virtual de Roblox, utilizando los elementos de creación disponibles para todos los jugadores. A pesar de que no se encontró contenido explícito, para los internautas el simple hecho de replicar un lugar asociado a delitos graves bastó para encender las alertas sobre seguridad digital y el bienestar de los menores, que en su mayoría son quienes conforman la comunidad más activa.

A Roblox player spent weeks re-creating every aspect of Jeffery Epistein's child sex island to exact hyper-realistic detail directly within the platform. Super disturbing pic.twitter.com/2FNN8nGhbI — Schlep (@RealSchlep) January 20, 2026

Roblox bajo la lupa por fallas en sus filtros de seguridad

Este episodio colocó sobre la mesa de nueva cuenta el debate sobre la eficiencia de los sistemas de moderación de Roblox . Pues, a pesar de que se ha señalado que la empresa cuenta con filtros automáticos y revisiones comunitarias, casos como este evidencian posibles vacíos que permiten la circulación de contenidos sensibles disfrazados de creatividad, que podrían vulnerar a la comunidad.

Control parental dentro de los videojuegos

La reciente polémica puso sobre la mesa la importancia del control parental de los videojuegos, por lo que diversos especialistas recomiendan a padres y tutores supervisar de manera constante el contenido al que acceden los menores, así como conocer y activar los filtros adicionales que ofrecen las plataformas, así como el mantener conversaciones abiertas sobre el uso de espacios digitales.