Así encontraron el cuerpo del querido actor Yu Menglong tras caer de un edificio: nadie lo puede creer

La repentina muerte del querido cantante Yu Menglong conmocionó a sus millones de admiradores en todo el mundo y seres cercanos, quienes lamentaron esta tragedia irreparable con cálidos mensajes de despedida. Además de lo sorpresiva que resultó esta noticia por sí misma, trascendieron nuevos datos sobre el hallazgo de su cuerpo y novedades que se habían mantenido ocultas.

Esta información involucra directamente a uno de los amigos con los que se reunió en los instantes previos a su deceso, pues según el portal chino ET Today, fue el primero en enterarse de la caída que aparentemente le costó la vida al actor. Sin embargo, en ese momento solo le habría tapado el rostro con una toalla blanca, pero no llamó a la policía y se dirigió a otra habitación.

Instagram / @yumenglongfans Un amigo del actor Yu Menglong habría sido el primero en encontrar su cuerpo

Por esta razón es que un habitante del condominio en el que estaban fue quien le dio aviso a las autoridades cuando se encontró con la terrible escena. Debido a las condiciones del deceso de Yun Menglong, rápidamente acordonaron la zona y comenzaron con las investigaciones pertinentes.

El inquietante detalle tras la muerte de Yu Meglong que sorprendió a todos

De acuerdo con información recabada por medios locales, los agentes a cargo del caso se dispusieron a buscar pruebas que pudieran explicar qué pasó antes de que el actor Yu Menglong cayera de un quinto piso.

El dato que llamó mucha la atención entre el público, fue el hecho de que la ventana desde donde pasó el accidente tenía un mosquitero, pero completamente deshecho.

Instagram / @yumenglongfans Fans de Yu Menglong piden que se investigue bien su extraña muerte

No así, esto no resultó en una evidencia suficiente que alertara de que se tratara de un crimen premeditado en contra del protagonista de series como “Go Princess Go” y “Eternal Love”. Así que de momento, no hay una investigación abierta, aunque una gran cantidad de seguidores comenzaron a postear mensajes en línea pidiendo que se aclaren los hechos y que el amigo que aparentemente lo descubrió, cuya identidad todavía se desconoce, dé su versión de los hechos.

Cómo reaccionó la familia de Yu Menglong al enterarse de su muerte?

La familia de Yu Menglong se ha mantenido hermética sobre este asunto tan delicado para ellos, ya que además de la pena por la muerte del actor de tan solo 37 años, se sumó la preocupación de que su madre sufra problemas de salud. Esto debido a que, según se reportó en SETN, la mujer perdió el conocimiento al saber el trágico final de su hijo.