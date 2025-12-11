Esta es la canción que Evanescence interpretará en los GOTY 2025

La banda de Rock estadounidense llega al escenario de la premiación más importante del año en el mundo de los videojuegos, The Game Awards 2025 para interpretar Afterlife, uno de los temas de la serie Devil May Cry, la cual fue transmitida en una plataforma de streaming.

Evanescence en la banda sonora de una serie gamer

El grupo conformado por Amy Lee, Tim McCord, Troy McLawhorn, Will Hunt y Emma Anzai participo en la canción Afterlife de la serie Devil May Cry. Ellos fueron la opción perfecta debido a que la estética, música y concepto de la banda es similar a la ambientación de la historia.

Esta serie se lanzó el 3 de abril de 2025, la historia pertenece al género de acción y fantasía, misma que tiene tintes oscuros y muy profundos. El personaje principal de la serie es Dante, un hombre que se dedica a cazar demonios y tiene como misión evitar una invasión demoníaca, la cual está encabezada por un personaje llamado Conejo Blanco.

En esta serie una de las canciones que forman parte de la banda sonora es Afterlife, la cuál es interpretada por Evanescence . Sin embargo, no es el primer proyecto en el que participan ya que también ofrecieron su talento para la música del videojuego Gears 5 interpretando el tema “The Chain”. Este tema formó parte de los clips previos al estreno del juego así como para llenar de dramatismo la historia.

¿Cómo será la presentación de Evanescence en los GOTY 2025?

Se espera que sea una actuación épica en donde trasladen al público a un ambiente demoníaco como lo es en la serie. Sin embargo, podemos tener algunas pistas ya que el tema Afterlife cuenta con un video dónde se sigue una estética visual específica, lo que nos da referencias de cómo será su presentación en vivo.

En el video los colores que más sobresalen son el negro, el rojo y el azul, lo que da un ambiente dramatico que junto con la voz de Amy Lee se siente una atmosfera llena de batalla como la que se observa en la serie Devil May Cry. Sin duda, la producción musical se espera que sea magnífica al igual que lo es en el videoclip oficial.

Por ahora estos son los primeros artistas confirmados para la noche del 11 de diciembre. Sin embargo, se espera que haya más actuaciones y muchos invitados sorpresas.