¡Se le cumplió! Halsey anuncia colaboración con Amy Lee de Evanescence

Más que una colaboración, Halsey estaría cumpliendo un gran sueño de la infancia. Y es que recientemente, la cantante estadounidense ha anunciado que este fin de semana se estrenará un tema que fue grabado en conjunto con la vocalista de Evanescence. Te contamos todo sobre el prometedor tema de Halsey y Amy Lee.

Te puede interesar: ⁠¿Adiós a la era BRAT? Charli XCX cambia la portada de su álbum

¿Qué canción cantan Halsey y Amy Lee?

Hace algunas horas, Halsey anunció en sus redes sociales oficiales que cumplirá un sueño de la infancia: ¡lanzará un tema con Amy Lee! La canción se llama “Hand that feeds” y formará parte del soundtrack de Ballerina, el spin-off de John Wick que estará protagonizado por Ana de Armas.

¿Cuándo se estrena Hand that feeds de Halsey y Amy Lee?

Si bien “Hand that feeds” estará incluído en la banda sonora de Ballerina, no tendremos que esperar al 6 de junio (fecha de estreno de Ballerina) para escuchar el tema. Acorde con la publicación de Halsey en sus redes sociales oficiales, el lanzamiento de “Hand that feeds” será el 9 de mayo. Pero eso no es todo.

El 10 de mayo Halsey comenzará su gira For My Last Trick: The Tour y cuatro días después podrían actuar en conjunto la cantante de Nueva Jersey y Evanescence, por lo que los fans ya se están saboreando el épico momento.

¿Halsey es admiradora de Amy Lee?

En octubre del 2024, Halsey nos regaló un reel y un par de fotos donde está caracterizada a lo Amy Lee (el look de Fallen del 2003), en vísperas del lanzamiento de su álbum The Great Impersonator. Por su parte, la vocalista de Evanescence agradeció el guiño por la misma vía y a todos nos quedó claro que existía una gran admiración por la cantante californiana. En la misma publicación, podemos ver a la pequeña Halsey vistiendo una playera de Evanescence mientras toca el violín.

Te puede interesar: ¿Lady Gaga y quién más? Ellas son las cantantes con más asistencia en sus conciertos

Sin lugar a dudas, el resultado de la mezcla de ambos talentos le podría volar la cabeza a cualquiera. Así que reserva el 9 de mayo, porque Hand that feeds promete y bastante.