Fortnite anuncia Daft Punk Experience: fecha, horarios y cómo disfrutar del evento

Si dentro del mundo del gaming, alguien ha demostrado ser el rey de las despedidas y las experiencias, sin duda es Fortnite. Esta vez ha sorprendido a los fans con la noticia de que en esta ocasión cerrará su temporada 4 del capítulo 6 con un evento muy especial: Daft Punk Experience. Se trata de una experiencia musical interactiva dedicada al legendario dúo francés. Epic Games ya confirmó que se celebrará el sábado 27 de septiembre de 2025 a las 2 PM hora de México. Si vives fuera del territorio mexicano, te dejamos los horarios:



España (Península y Baleares): 8 PM

(Península y Baleares): 8 PM España (Islas Canarias): 7 PM

(Islas Canarias): 7 PM Argentina, Chile, Uruguay : 4 PM

: 4 PM Bolivia, Cuba, R. Dominicana, Venezuela : 3 PM

: 3 PM Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú : 2 PM

: 2 PM Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 1 PM

¿Qué esperar de Daft Punk Experience?

Epic Games ya dio varios detalles en torno a este evento, aclaró que no será un concierto tradicional, sino una experiencia interactiva en modo Creativo para celebrar el legado del grupo. Los jugadores podrán explorar un mapa temático, interactuar con elementos especiales y escuchar varios de sus temas más icónicos mientras juegan.

Como adelanto, un monolito negro gigante ha aparecido en el mapa del juego, marcando la fecha clave: 27/09.

https://x.com/HYPEX/status/1969888102379373031?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969888102379373031%7Ctwgr%5Eb716692bba4b7a32b6fd76d13983b4256534fec4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-37419288602115459022.ampproject.net%2F2509031727000%2Fframe.html

Skins y accesorios exclusivos de Daft Punk

Junto al evento, el dúo francés llega a la tienda de Fortnite el 26 de septiembre a las 2 AM CEST con skins y objetos únicos:



Skin GM08: “un poquito humano”

Mochila Batería Dorada

Gesto Get Lucky

Envoltorio Daft Punk

Skin TB3

Mochila Batería Plateada

Gesto Around the World

Envoltorio Futuro Daft Punk

Además, habrá accesorios musicales como la Guitarra Daft Punk Doble Mástil, la Base de Cinco Cuerdas, y música del dúo, incluyendo algunas colaboraciones con The Weeknd:



Get Lucky

Instant Crush

I Feel It Coming

Starboy

Un homenaje nostálgico

La verdad es que esta es una gran oportunidad para los fans de Daft Punk, pues recordemos que la banda se separó oficialmente en 2021. Con esta colaboración supone una oportunidad única para revivir su legado en una experiencia virtual que promete ser inolvidable y única para los fans y la comunidad de Fortnite.

¿Qué es lo que más te emociona de esta experiencia?

