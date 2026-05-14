GTA 6: Surgen más y nuevos rumores sobre la preventa del esperado juego de Rockstar Games

La esperanza está en el aire y es que Grand Theft Auto VI volvió a explotar las redes sociales luego de que surgieran nuevos rumores sobre la posible fecha de preventa del esperado juego de Rockstar Games. La información la dio a conocer Tom Henderson, un insider que confirmó que una importante tienda filtró accidentalmente las fechas de preventa. Supuestamente, recibió un correo que invita a realizar la reserva de GTA 6 entre los días 18 y 21 de mayo de 2026. Aunque la información no ha sido confirmada por fuentes oficiales, el internet ya se ha vuelto loco con la noticia.

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¿Qué dice la nueva filtración sobre GTA 6?

El insider no solo reportó que se habían filtrado las fechas de preventa, sino que además compartió capturas e imágenes que rápidamente fueron compartidas por todo internet por streamers y usuarios. En las imágenes queda claro que la tienda departamental habría enviado correos de preventa cuyo periodo iniciaría el 18 de mayo y duraría hasta el 21 de mayo.

Apparently a creator received a Best Buy affiliate email mentioning a “GTA 6 Pre Order (Physical Game)” campaign running from May 18–21. 👀



Could this mean retailers are preparing for pre-orders?



via @Frogboyx1Gaming pic.twitter.com/RSQpQIdPos — Urban GTA 6 (@Urban_GTA_6) May 14, 2026

Aunque todo suena muy bonito, algo llama la atención de los fans. Resulta extraño que la filtración se refiera a juegos físicos cuando desde hace tiempo circula el rumor de que solo llegará en un principio en formato digital. Esto hace dudar a más de uno de la veracidad de la información.

¿La filtración es real?

Ni la reconocida tienda ni Rockstar Games han dado declaraciones oficiales al respecto. Muchos creen que la filtración podría ser legítima. Esto debido a que varios usuarios han filtrado que han recibido correos similares, pero recordemos que hasta no confirmarse todo, se trata de un simple rumor que podría, o no, ocurrir.