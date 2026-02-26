¿Precio de Marvel´s Wolverine será más alto que el del GTA VI?

El 2026 sin duda será un año bastante bueno para los amantes de los videojuegos, y es que se ha revelado la fecha del lanzamiento oficial de dos títulos que son de los más esperados; hablamos del GTA VI y el Marvel´s Wolverine. El juego de Rockstar está previsto para salir el 19 de noviembre, mientras que, el videojuego del mutante está agendado para jugar el 15 de septiembre; pero, cuál de estas dos opciones será más cara; aquí te decimos los posibles precios.

Precio estimado del GTA VI y del Marvel´s Wolverine

De acuerdo con las filtraciones que se dieron en los últimos días, el precio del GTA VI estaría rondando entre los 100 euros, y con ello se convertiría en uno de los videojuegos más caros de la historia. Cabe señalar que, este monto sólo sería para la versión normal y que no tiene ningún complemento.

Entonces, el Grand Theft Auto VI tendría varios precios, los cuales rondarían entre los 90, 110 y hasta 330 dólares; en pesos, el costo sería de: 1,619, 1,799 y 5,934 pesos mexicanos. De acuerdo con la información de una tienda de videojuegos en México, el Marvel´s Wolverine sería de $1799 pesos, pero no se sabe si subirá debido a que tengan un tipo de complemento; en este establecimiento lo puedes apartar con mil pesos.

¿Marvel´s Wolverine será compatible con todas las consolas como GTA VI?

El Marvel´s Wolverine sólo será compatible para el Play Station 5, y hasta el momento no se sabe si después podrá estar disponible para otras consolas a diferencia del GTA VI, el cual tiene su jugabilidad para el Xbox Series X/S, se dice que para el Nintendo Switch y posiblemente más adelante para la PC.

¿De qué trata el Marvel´s Wolverine?

La historia de Wolverine se centrará en la búsqueda de la verdad de su pasado de este mutante; Logan deberá hacer todo lo que está a su alcance para seguir las pistas y además, durante esta trama, el poseedor del Adamantium en su esqueleto deberá vivir sucesos que lo harán sacar su parte más violenta y sangrienta.