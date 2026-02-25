GTA 6 o Marvel’s Wolverine, este es el juego más esperado por los Gamers

El segundo semestre del 2026 será una total locura para los fanáticos de los videojuegos, y es que se ha revelado que por fin el GTA 6 tendrá su fecha de lanzamiento oficial, la cual está hasta el momento programada para el 19 de noviembre, sin embargo, los Gamers podrán ir calentando motores para este título cuando jueguen el igual tan esperado Marvel´s Wolverine, el cual esparta disponible el 15 de septiembre.

¿Cuándo sale Marvel 's Wolverine y para qué consolas estará disponible?

El Marverl´s Wolverine estará disponible a partir del 15 de septiembre de 2026 y de acuerdo con los primeros informes se dice que, este título sólo será exclusivo para la PS5; con esta estrategia, Play Station estaría marcando una distancia directamente con el GTA 6; título que es uno de los más esperados de todos los tiempos y con ello, Sony podría estar posicionándose sobre las otras consolas con 2 meses.

¿De qué tratará el Marvel´s Wolverine?

Al parecer la historia de Guepardo se centrará en el mutante que estará buscando respuestas sobre su pasado; Lobezno hará lo que sea para seguir las pistas y además durante el trayecto de esta trama, se desencadenarán combates brutales, de igual manera se verá la ira violenta de un hombre quiere saber quién fue en el pasado.

A diferencia de los cómics, la historia de Wolverine también tocará secretos de un pasado oscuro el cual no puede dejar pasarlo; y en el trayecto, el mutante deberá pasar por localidades como: Tokio, Madripur, las montañas de Canadá entre otras naciones.

Precio oficial del GTA 6

De acuerdo con las filtraciones recientes sobre el precio del Grand Theft Auto Seis, se ha dicho que su costo rondaría entre los 100 euros, y con ello se estaría convirtiendo en uno de los títulos más caros de toda la historia del mercado; además este monto sería de una versión del videojuego que no contará con ningún complemento.

Consolas compatibles para el GTA 6

A diferencia del Marvel´s Wolverine que será exclusivo para el Play Station 5, el Grand Theft Auto estará disponible para el Xbox Series X/S, e incluso se dice que, podría ser jugado en el Nintendo Switch 2, pero de igual manera ya estaría confirmado para la PC, pero este tardaría en salir un poco después.