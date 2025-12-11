¡Kim Kardashian se une a Fortnite! Fecha de estreno del personaje, atuendos y hora en la que estará disponible en México, Estados Unidos y más

Una vez más Fornite le apuesta a la moda, música y entretenimiento, y esta vez lo hace con la incorporación de Kim Kardashian en el juego.

El icono de la dinastía kardashian llegará oficialmente a la tienda el 13 de diciembre y la cual incluiría atuendos inspirados en sus looks más virales, desde siluetas futuristas en tonos metálicos hasta versiones estilizadas de sus outfits más glamorosos. La presencia de Kardashian también abre la puerta a posibles gestos, accesorios y misiones temáticas.

Ante los cuestionamientos de su cómo sería su look, fue a través de redes sociales que Fornite y la socialité dejaron ver como luciría su skin, lo cual muchos fans aplauden ya que luce con un llamativo traje de cuero negro con guantes largos del mismo material y tendría hasta seis variaciones de color, un cambio de cabello y un estilo especial con ropa blanca.

La llegada de Kim Kardashian a Fornite tendrá un estreno mundial claro y con horario especifico para los jugadores, la tienda del juego (Item Shop) estará disponible a las 16:00 horas (hora del Pacífico), 19:00 horas (Hora del Este de Estados Unidos) y 12:00 AM del 14 de diciembre (Países de Europa y áfrica Occidental que usan GMT).

¿Cómo obtener el skin de Kim Kardashian antes que todos?

Para ser uno de los primeros en desbloquear a Kim de forma gratis y antes de que llegue a la tienda oficial deberás estar listo el 12 de diciembre a partir de las 18:00 horas hasta las 21:horas, en la Ciudad de México, ya que estará disponible la Icon Cup donde tendrás que jugar 10 partidas del battle royale con construcción en solitario y obtener un lugar en la tabla regional, de esa forma obtendras un skin gratis

Este torneo tendrá algo diferente a los anteriores, debido a que estará abierto a cualquier jugador de todas las plataformas (incluyendo Android y iOS). El único requisito es tener una cuenta verificada como de mayor de 13 años de edad.

Artistas y celebridades que ya han conquistado Fortnite

Fortnite ha logrado lo que pocos videojuegos: convertirse en una plataforma cultural donde artistas globales se transforman en personajes jugables. Entre los nombres más fuertes destacan:

