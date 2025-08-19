Kirby Air Riders: todo lo que se reveló en el Nintendo Direct con Masahiro Sakurai

Masahiro Sakurai regresa para hablar de nada más y nada menos que de Kirby Air Riders. Esta mañana del 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo un Nintendo Direct para anunciar todo sobre este nuevo juego de Kirby. Aquí tenemos todos los detalles.

Kirby Air Riders ya tiene fecha en Nintendo Switch 2

Más de 20 años tuvieron que pasar desde el lanzamiento de Kirby Air Ride en GameCube, para que Masahiro Sakurai volviera a tomar las riendas de la saga con Kirby Air Riders, un juego que apunta a ser mucho más que un simple “Mario Kart con personajes de Kirby”.

En el Nintendo Direct dedicado a este maravilloso título, se confirmó que el juego llegará el próximo 20 de noviembre de 2025 en exclusiva para Nintendo Switch 2. Cabe mencionar que con este lanzamiento, Nintendo completa prácticamente todo el calendario del año, con un gran exclusivo para cada mes, a excepción de septiembre y diciembre.

Personajes confirmados en Kirby Air Riders

Algo que llama mucho la atención es que este juego traerá de vuelta a varios personajes clásicos del universo Kirby, además de nuevos fichajes. Entre los pilotos confirmados están:



Kirby

Rey Dedede

Meta Knight

Waddle Dee pañuelo

Cocinero Kawasaki

Maglor

Gooey

Knuckle Joe

Susi

Starman

Cozy

Un misterioso piloto oscuro que aparece al final del tráiler

Cada uno tendrá habilidades únicas y técnicas especiales. Obviamente, Kirby es el único personaje con hasta cuatro poderes distintos, incluyendo Llama y Gran Espada.

Jugabilidad: ¿qué lo diferencia de Mario Kart?

Algunas personas han comenzado a apodar erróneamente a este nuevo juego como “Mario Kart con skins de Kirby” entre otros apodos. Es por eso que Sakurai dejó claro que Kirby Air Riders apuesta por un sistema de control único:



Aceleración automática : no es necesario pulsar para avanzar.

: no es necesario pulsar para avanzar. Botón B para impulsos : sirve para ganar velocidad, derrapar y acumular energía.

: sirve para ganar velocidad, derrapar y acumular energía. Movimiento aéreo : con el joystick izquierdo se asciende o desciende al tomar rampas.

: con el joystick izquierdo se asciende o desciende al tomar rampas. Habilidades de copia: se pueden absorber elementos del escenario, como agua, para atacar o bloquear rivales.

Las naves varían en resistencia, aceleración y derrape según el piloto. Por decir un ejemplo de esto, tenemos a Kirby que es un personaje con un vehículo equilibrado, mientras que Rey Dedede representa la fuerza y el peso.

Modos de juego confirmados

El Nintendo Direct mostró varios modos de juego que amplían la experiencia:



Air Ride: modo principal, con hasta 6 pilotos por circuito.

modo principal, con hasta 6 pilotos por circuito. Pruebas urbanas en Celesta : consigue mejoras, roba ítems y prepara tu nave para los desafíos.

: consigue mejoras, roba ítems y prepara tu nave para los desafíos. Estadios : pruebas competitivas variadas, jugables en solitario, multijugador local (hasta 8) y online (hasta 16).

: pruebas competitivas variadas, jugables en solitario, multijugador local (hasta 8) y online (hasta 16). Escuela de pilotos: espacio de entrenamiento para aprender técnicas y dominar habilidades.

¿Estás listo para el estreno de este nuevo juego de Kirby?

