¿Quién es Mayday Parker, la hija de Spider-Man en el universo de Marvel?

Con la llegada de Sadie Sink al UCM, mucho se ha especulado sobre el posible personaje que ella podría interpretar. Desde Gwen Stacy hasta Mayday Parker, son solo algunas de las opciones que más emocionan a los fanáticos.

¿Quién es Mayday Parker en Marvel?

May “Mayday” Parker es la hija de Peter Parker y Mary Jane Watson en una línea alterna de cómics conocida como MC2 (Marvel Comics 2). Su primera aparición fue en What If? Vol. 2 #105 (1998), y debido al éxito del personaje, Marvel la convirtió en protagonista de su propia serie: Spider-Girl.

En este universo, Peter Parker se ha retirado tras perder una pierna en una batalla contra Norman Osborn, por lo que Mayday decide seguir los pasos de su padre y tomar el manto de Spider-Man para continuar con su legado y defender a la gente de Nueva York.

Origen y personalidad de Mayday Parker

Mayday es una chica que hereda de Peter tanto sus poderes arácnidos como su fuerte sentido de responsabilidad. A diferencia de su padre, ella logró algo que por años a su padre le pareció casi imposible. Tiene una vida más equilibrada entre la escuela, su familia y ser superheroína, lo que la convierte en un personaje más atractivo para el público gracias a su cercanía y humanidad.

Su traje está inspirado en el clásico de Spider-Man, pero con un toque más juvenil. Además, mantiene una relación muy cercana con su madre, Mary Jane y con su padre, quien la apoya en su misión pese a sus miedos.

¿Y si no es Gwen Stacy? Si bien al principio se creyó que Sadie Sink iba a interpretar a Spidergwen, todo parece indicada que en realidad será Mayday Parker en #SpiderManBrandNewDay 😱 pic.twitter.com/UraytyFpL2 — 𝑨𝑹𝑮𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒔 🇦🇷 (@ARGvengers) August 19, 2025

Los poderes de Mayday Parker

Como su padre, Mayday posee:



Fuerza y agilidad sobrehumanas.

Sentido arácnido.

Capacidad de trepar muros.

Telarañas orgánicas (a diferencia de Peter, que depende de lanzadores).

También ha demostrado ser un personaje dotado de inteligencia táctica y liderazgo dentro del Spider-Verse, donde ha compartido batallas con otras variantes como Spider-Gwen y Miles Morales.

¿Cuál es el futuro de Mayday en el Spider-Verse?

Mayday Parker ha sido pieza clave en los eventos del multiverso arácnido en los cómics y recientemente apareció en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, como la bebé de Peter B. Parker y Mary Jane.

Muchos fans especulan con que su versión adolescente podría debutar a lo grande en el cine en el futuro. Esto se debe a que se tiene la teoría de que veremos más de ella dentro del Spider-Verse animado o incluso a que pronto estará llegando al UCM (MCU) como heredera del legado arácnido de Tobey Maguire.

¿Te gustaría ver más de este personaje en el cine?

