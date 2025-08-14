Kumarn: The Wandering Spirit, el juego de terror inspirado en Little Nightmares y el folclore tailandés

Cómo olvidar el 2017, cuando llegó a la vida de los gamers, Little Nightmares. Un videojuego que marcó un antes y un después en el género del terror y plataformas. Ahora, “Kumarn: The Wandering Spirit” quiere tomar esa fórmula y darle un giro inquietante al sumergirnos en una versión distorsionada de Tailandia, con paisajes sombríos y criaturas sacadas directamente de las leyendas locales.

“Kumarn: The Wandering Spirit”: Un viaje oscuro en el corazón del folclore tailandés

El juego es desarrollado por WereBuff Studio, mezcla sigilo, exploración y puzles para construir una experiencia de terror que busca impactar tanto visual como narrativamente al jugador.

La historia de Kumarn y su inquietante mundo

En esta aventura controlaremos a Kumarn, un espíritu infantil que, tras perder el santuario donde era venerado, debe atravesar escenarios plagados de fantasmas y peligros para encontrar su lugar en el mundo. El juego parece bastante aterrador y entre las figuras más perturbadoras que encontraremos está Mae Nak, uno de los espíritus más famosos del folclore tailandés.

No todo será oscuridad: Kumarn contará con la ayuda de Zeb, un espíritu con forma de cebra que servirá como guía y protector en esta travesía sobrenatural. Al igual que “Little Nightmares”, juega con esta idea de lo infantil, los miedos y compañeros de aventuras de infancia de una forma escalofriante.

Aquí te dejamos el tráiler de “Kumarn: The Wandering Spirit”

Una estética que mezcla lo conocido y lo nunca visto

Si amaste la estética y las dinámicas de “Little noghtmares”, es muy probale que este juego te resulte bastante interesante y llamativo. Kumarn te recordará bastante a este juego, lo que le hace especial es su integración de mitos y símbolos tailandeses que crea una identidad visual completamente nueva. Este contraste entre lo familiar y lo exótico es uno de sus mayores atractivos.

Kumarn: The Wandering Spirit está en desarrollo para PC y también llegará a consolas.

¿Qué opinas? ¿Te llama la atención?

También te puede interesar: Otra figura de Marvel insinúa su regreso en Vengadores: Doomsday y los fans enloquecen