Otra figura de Marvel insinúa su regreso en Vengadores: Doomsday y los fans enloquecen

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel podrían tener una nueva razón para emocionarse. Resulta que Xochitl Gómez, quien interpretó a América Chávez en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, ha dejado entrever que su personaje podría aparecer en Vengadores: Doomsday.

Xochitl Gómez y su guiño a Vengadores: Doomsday

En una entrevista con ET Online, la actriz respondió con una respuesta que parece ser una fuerte e importante revelación. El medio le preguntó si estaba “trabajando duro en Los Vengadores” y debía guardar el secreto. Para sorpresa de los asistentes, la actriz respondió con un simple “Mucho”, el cual fue suficiente para causar revuelo en las redes sociales. De momento no hay una confirmación directa de Marvel; sin embargo, la ausencia de una negación ha encendido igualmente las alarmas entre los seguidores.

Un personaje clave para la Saga del Multiverso

La verdad es que su inclusión hace mucho sentido. América Chávez tiene la habilidad de abrir portales y viajar entre dimensiones, un poder que encaja perfectamente con las tramas de Doomsday y Secret Wars, las cuales servirán como clímax de la Saga del Multiverso.

Pero esto no se quedó ahí, pues rápidamente le pidieron describir a su personaje con tres palabras en el contexto de la nueva película y sin pensar demasiado, Gómez eligió: Valentía, coraje... y poderosa. Para muchos, estas declaraciones son prácticamente una confirmación.

Marvel guarda silencio… por ahora

Marvel Studios aún no ha hecho oficial el anuncio de la participación de Gómez. Sin embargo, sus declaraciones llegan justo después de que Ryan Reynolds publicara un guiño a Deadpool en redes sociales, lo que sugiere que podríamos tener pronto una nueva ronda de anuncios del reparto, lo cual resulta bastante emocionante.

América Chávez fue vista por última vez entrenando en Kamar-Taj al final de Doctor Strange 2. Si su regreso se confirma, sería una pieza clave en la lucha contra las amenazas multiversales que promete “Vengadores: Doomsday”.

También te puede interesar: Demon Slayer: Castillo Infinito supera a One Piece Film: Red en taquilla japonesa