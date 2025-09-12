Nintendo Direct del 12 de septiembre 2025: Todos los anuncios, sorpresas y tráilers del evento

El Nintendo Direct de hoy, 12 de septiembre de 2025, arrancó a las 7:00 am (hora de México) con un muy emotivo clip que homenajeaba el 40 aniversario de Super Mario Bros. En dicho clip se mostraron algunos bocetos de artes originales de diferentes títulos y Shigeru Miyamoto apareció luciendo una camiseta conmemorativa. Para comenzar, Nintendo anunció un boleto especial para el Museo de Nintendo y su patrocinio oficial del Maratón de Kioto por el aniversario.

Un inicio emotivo por el 40 aniversario de Mario Bros

Fue a partir de aquí que todos los fans se emocionaron, pues se sabía que vendrían varios anuncios relacionados con Mario y su legado. La mayor sorpresa: el primer teaser de The Super Mario Galaxy Movie, cuya fecha de estreno se reveló, será abril de 2026. El director de Illumination destacó la colaboración estrecha con Nintendo y confirmó el regreso de Chris Pratt, Anya Taylor Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key, Jack Black y Kevin Michael Richardson. Con esta noticia, sabemos que varios de los personajes que tanto amamos en la primera cinta, están de regreso. Miyamoto expresó su entusiasmo, asegurando que ama profundamente el proyecto y que día con día está pendiente del avance.

A continuación te dejamos el teaser que presentaron en el Nintendo Direct:

Mario Galaxy bundle y novedades para los fans del icónico fontanero

Se confirmó un bundle con Super Mario Galaxy y Galaxy 2, el cual se reveló estará disponible el 2 de octubre de 2025 para Switch y Switch 2. Incluye mejoras gráficas y sorprendió que a la par saldrá un storybook físico coleccionable y dos amiibos (Mario y Rosalina).

Mario Tennis Fever

También se reveló Mario Tennis Fever, que estrena 30 raquetas especiales y varios modos competitivos bastante llamativos. Además, se mostró un poco del modo historia, donde descubrimos que podrás jugar con las versiones bebé de los personajes.

Mario Bros. Wonder

Por su parte, Super Mario Bros. Wonder tendrá una edición especial para Switch 2 y nuevas mecánicas de juego gracias a una expansión llamada “Meetup en Bellabel Park”. No solo las dinámicas de juego lucen increíbles, también confirmaron que habrá figuras coleccionables de Talking Flowers para primavera de 2026.

Yoshi and the Mysterious Book

Una de las grandes sorpresas del día fue un nuevo teaser para el adorable dinosaurio de Mario, Yoshi. El juego lleva por título “Yoshi and the Mysterious Book”, que llegará también en primavera de 2026. El juego cumple con lo que esperas de un juego de Yoshi, es adorable, colorido y podrás aventurarte a conocer a todas las criaturas del mundo de Mario.

Anuncios para Nintendo Switch y lanzamientos inmediatos

Nintendo sorprendió a los fans con los siguientes lanzamientos:



Storm Lancers - disponible desde hoy

- disponible desde hoy Dinkum - 5 de noviembre 2025

- 5 de noviembre 2025 Popucom - llegará en invierno de 2025

- llegará en invierno de 2025 Tomodachi Life: Living the Dream - aterrizará en primavera de 2026.

- aterrizará en primavera de 2026. Mortal Kombat Legacy Kollection - 30 de octubre 2025

- 30 de octubre 2025 Final Fantasy VII Remake - 22 de enero de 2026

- 22 de enero de 2026 Hades II - 25 de septiembre 2025

- 25 de septiembre 2025 Dragon Quest VII Reimagined - 5 de febrero 2026

- 5 de febrero 2026 Lynked: Banner of the Spark - Disponible hoy

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Los fans se emocionaron cuando se reveló que pronto llegará el nuevo Hyrule Warrios. El lanzamiento está programado para el 6 de noviembre de 2025 y será exclusivo de Nintendo Switch 2. Este incluye un modo cooperativo mejorado que llama mucho la atención de los fans. Te dejamos el tráiler a continuación:

Metroid Prime 4, Fire Emblem y más

El clímax llegó con un nuevo tráiler de “Metroid Prime 4: Beyond”, que confirmó su lanzamiento para 12 de marzo de 2026, junto a tres amiibos exclusivos. Donkey Kong Bananza no se quedó atrás y recibirá nuevos DLCs hoy mismo.

Los anuncios de Pokémon

Pokémon Pokopia, sorprendió muchísimo a los fans, pues, es un nuevo videojuego que nadie esperaba. Es un juego tipo Minecraft donde Ditto crea su propio mundo tomando forma humana y pidiendo ayuda a otros Pokémon. El juego saldrá en Nintendo Switch 2 para 2026.

Pokémon Legends ZA confirmó fecha para el 16 de octubre de 2025 y un DLC “Mega Dimensions” con Mega Raichu X/Y.

Más y más anuncios de Nintendo

Otros anuncios incluyeron Dynasty Warriors: Origins (enero 22 de 2026), Monster Hunter Stories 3 (marzo 13 de 2026), Resident Evil Requiem y los ports de Biohazard y Village (27 de febrero 2026). El cierre fue con Fire Emblem: Fortunes Weave, programado para 2026.

Nintendo Switch Online, Virtual Boy y sorpresas adicionales

Por último, pero no por eso menos importante, Nintendo Switch Online añadirá juegos de Virtual Boy desde el 17 de febrero de 2026, junto a un nuevo dispositivo (y una edición de cartón coleccionable) para jugar en modo VR imitando la consola retro. Además, Nintendo Today confirmó futuras actualizaciones, incluyendo noticias de Kirby Air Riders.

