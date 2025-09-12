Guillermo del Toro aparece con 80 kilos menos en el Festival de Toronto

Guillermo del Toro es uno de los hombres más queridos de la industria cinematográfica y no sólo en un contexto mexicano, sino a nivel internacional. Y justamente en un evento donde el cine elogia a lo mejor del mundo, se vio al director nacido en Guadalajara demasiado cambiado en su aspecto físico. Allí, confirmó que bajó 80 kilos, lo cual le viene bien al ámbito de salud.

Guillermo del Toro revela en EXCLUSIVA a quién le dedicó la estrella que develó en el paseo de la fama de Hollywood. [VIDEO] Guillermo del Toro, emblema del cine mundial, cree que tiene el compromiso de hacer cosas para los jóvenes, a quienes invita a soñar y a tener derecho a equivocarse.

¿Por qué Guillermo del Toro bajó 80 kilos?

En ocasiones los cambios tan abruptos en la salud de las personas vienen acompañados de complicaciones por enfermedad. Sin embargo, todo indica que con el cineasta mexicano no existió ese problema. En una entrevista posterior a la presentación de su nueva película en Canadá indicó que ya hay momentos donde es más complicado comer tantos tacos.

Ante eso, muchas personas descansaron al saber que este cambio es por un asunto de cuidado personal. En ese sentido, las redes sociales elogiaron un cambio tan importante, pues 80 kilos es una cantidad considerable de pérdida. Por ello, todo salió de maravilla en un espacio donde también presentó su nueva película: Frankenstein.

The ‘Frankenstein’ cast - Christoph Waltz, Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth - and writer-director Guillermo del Toro at the Deadline #TIFF studio pic.twitter.com/dPcOP0Iu1C — Deadline (@DEADLINE) September 8, 2025

¿Cuándo se estrena Frankenstein de Guillermo del Toro?

Con una ovación de 13 minutos tras presentarla en el Festival de Cine de Venecia y estrenada también en Toronto, la adaptación del director mexicano presume un éxito rotundo para su excepcional carrera. Esta cinta tendrá algunos estrenos en algunos cines del mundo desde el 17 de octubre. Sin embargo, no será un estreno global, sino que se proyectará en pocos cines alrededor del mundo. Y es que al ser pagada y producida por NETFLIX, el estreno en la plataforma llegará el 7 de noviembre.

Y si eso no fue suficiente, Del Toro confirmó que ya está escribiendo su nueva película, donde Oscar Isaac repetirá como protagónico. El nombre del filme es Fury y contará una historia muy cruda y llena de violencia relacionada con asesinatos.